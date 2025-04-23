Культура

Пушкинский заповедник открывает выставку к 80-летию Победы в Нижнем Новгороде

Выставку к 80-летию Великой Победы завтра, 25 апреля, откроет Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в Нижнем Новгороде. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этом городе Пушкинский заповедник представляет материалы из своих фондов впервые. Для дебютного показа музейщики выбрали один из самых востребованных проектов — выставку «“Два капитана“ В.А. Каверина в иллюстрациях П. Любаева».

Пётр Любаев. Город Энск. Из иллюстраций к роману Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского заповедника

«Два капитана» Вениамина Каверина — особая книжка для каждого псковича, «самый псковский» роман, — прокомментировали в «Михайловском». — До сих пор наши школьники читают и обсуждают эту написанную в 1944 году книгу на уроках литературы. А ещё подросткам рассказывают, что семья капельмейстера расквартированного в Пскове Омского пехотного полка Александра Зильбера жила вначале на Завеличье, а потом на Сергиевской улице, которая в наши дни называется Октябрьским проспектом. Младший сын Венечка поступил в Псковскую гимназию (сейчас в этом здании размещается школа № 1) только со второй попытки — не ладил с математикой. А потом стал писателем и запечатлел «…дом, гимназию, город в разные времена года, сады — Ботанический и Соборный, прогулки к немецкому кладбищу, каток, самого себя между четырьмя и пятнадцатью годами…» в своей прозе. В «Двух капитанах» он, вполне в духе романтизированной, героически-военной стилистики «зашифровал» имя любимого Пскова: «город Энск».

Листы с иллюстрациями и авторскими пометками художника. Из фондов «Михайловского»

Иллюстрации к «самому псковскому роману» известного московского художника, чуткого книжного иллюстратора Петра Любаева как нельзя ярко передают величие ратного труда советских людей и красоту мирной жизни, в которой тоже есть место подвигу, добавили в «Михайловском». Книга с этими иллюстрациями вышла в свет в 2017 году, большеформатным двухтомным изданием с цветными полосными иллюстрациями. В музее добавили, что Пётр Любаев считает эту работу очень важной для себя и не раз выражал свою благодарность Пушкинскому заповеднику за то, что выставка его иллюстраций к роману «Два капитана» с момента её создания много путешествовала: экспонировалась не только в Пушкинских Горах, но и в Пскове, в Острове, в Великих Луках, в Санкт-Петербурге, в Великом Новгороде, в Боровичах и других городах.

В экспозиции, которую уже сегодня развернули в Государственном литературно-мемориальном музее Н.А. Добролюбова, представлены оригиналы чёрно-белых и цветных иллюстраций с пометками художника — всего 60 листов. Кроме того, посетители музея могут увидеть здесь и сам двухтомник, взятый для этой выставки из книжного фонда «Михайловского».

Планируется, что выставка «“Два капитана“ В.А. Каверина в иллюстрациях П. Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Нижнем Новгороде до 18 июня.