Культура

Группа «Оттава Ё» выступит на открытии памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах

17 мая откроют памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах. Будет торжественная часть и выступление группы «Оттава Ё», сообщил Псковской Ленте Новостей скульптор Виталий Салтыков.

Фото: Виталий Салтыков

«Отава Ё» — музыкальная фолк-группа из Санкт-Петербурга. Как самостоятельная группа сложились к 2005 году. Музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары, этнические духовые.

Зачем ставят памятник фольклорной певице в поселке Усвяты и другие подробности проекта по воплощению в бронзе народной песни читайте по ссылке ниже.