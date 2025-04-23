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Культура

Конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков» завершила работу в «Михайловском»

27.04.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Научно-практическая конференция «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершила свою работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Вниманию участников и слушателей этой конференции было представлено 19 докладов и сообщений. Часть из них касалась теоретических вопросов, была посвящена истории и современному состоянию отдельных исторических садов и парков, планам их дальнейшего сохранения и функционирования. В других выступлениях речь шла о конкретных цветочных культурах, используемых в работе в старинных дворцово-парковых и усадебных ансамблях, о защите растений от вредителей и болезней. Кроме того, на чтениях была представлена концепция «Пушкинского Вертограда» — ботанического сада в Пушкиногорском районе.

В качестве докладчиков на конференции выступили музейщики и ландшафтные архитекторы, агрономы и инженеры, другие специалисты, занимающиеся историческими садами и парками в Санкт-Петербурге, Москве и Пскове, в Ленинградской, Московской, Псковской, Рязанской областях.

Традиционно участники чтений в эти дни побывали на выездных заседаниях в мемориальных парках в усадьбах Пушкинского Заповедника. Кроме того, они познакомились с не имеющим аналогов в регионе интерактивным выставочным пространством «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» также сообщили, что по итогам сделанных на конференции докладов и сообщений — с учётом вопросов, замечаний и пожеланий, поступивших в ходе их обсуждения — будут подготовлены статьи и заметки. Эти материалы, как сейчас планируется, войдут в один из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская Пушкиниана» и, несомненно, вызовут интерес не только у профильных специалистов, но и у широкого круга садоводов-любителей, а также у тех, кто интересуется историей русских дворянских усадеб, в частности, и отечественной культуры в целом.

Теги: #культура #псковская область #михайловское #музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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