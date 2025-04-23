Культура

Лучшее праздничное оформление витрин к 9 мая выбирают в Псковской области

В Псковской области проходит региональный этап всероссийского конкурса «Весна Победы» на лучшее праздничное оформление витрины или входной группы. Мероприятие приурочено к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Региональный этап конкурса продлится до 12 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография: пресс-служба правительства Псковской области

К участию в конкурсе приглашаются представители социальных учреждений, объектов торговли и общественного питания, организаций сферы услуг и гостеприимства.

Победители будут определены в 4-х номинациях:

Лучшее оформление витрины (входной группы) социального объекта,

Лучшее оформление витрины (входной группы) объекта торговли или общественного питания (малый и средний бизнес),

Лучшее оформление витрины (входной группы) объекта сферы оказания услуг населению и сферы гостеприимства (малый и средний бизнес),

Лучшее оформление витрины (входной группы) объекта торговли предприятия, не являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства.

Заявки принимаются по адресу электронной почты: ev.prokopchenko@jkh.pskov.ru.

Для оформления витрин рекомендуется использовать официальный брендбук, доступный на сайте: may9.ru.

По распоряжению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Псковской области создана рабочая группа по обеспечению проведения регионального этапа конкурса. В ее составе — представители правительства региона, Псковского областного Собрания депутатов и исполнительных органов региона. Возглавляет рабочую группу заместитель губернатора Игорь Шатурный.

Федеральный этап всероссийского конкурса «Весна Победы» состоится с 15 мая по 11 июня.

Организаторы конкурса — Минстрой России совместно с Ассоциацией развития территорий при поддержке администрации президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.