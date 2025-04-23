Культура

Открылась обновленная экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

Торжественное открытие выставки «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» после реэкспозиции состоялось в главном здании Псковского музея-заповедника сегодня, 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В открытии приняли участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков и заведующий сектором новейшей истории исторического отдела музея Сергей Казанцев. Они выступили перед гостями экспозиции, в числе которых были и ученики 2 «Ю» класса Социально-экономического лицея № 21 имени Героя России С. В. Самойлова.

«Очень важно, чтобы в памяти следующих поколений, которые пойдут по жизни и будут умножать славу нашей Родины, было понимание, что это было за время, какую цену советские люди заплатили за эту Великую Победу. <…> Наши сотрудники сделали всё, чтобы каждый посетитель смог понять и почувствовать, что представляют собой экспонаты. Для вас, ребята, мы также подготовили особый материал — отдельный курс лекций», — рассказала Светлана Мельникова.

Начальник исторического отдела музея Максим Колпаков подчеркнул, что экспозиция не только понятная, интересная, но и обновленная: практически в каждой витрине есть изменения.

«Помимо дополнения витрин, сотрудники создали совершенно новые комплексы — о деятельности Чудской флотилии, о героизме железнодорожников, связистов, танкистов», — отметил Максим Колпаков.

В рамках экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» открылась выставка совместно с Пыталовским краеведческим музеем, Кременским районным краеведческим музеем (Луганская Народная Республика) «Герои единой страны».

Торжественное открытие завершилось экскурсией, которую для школьников провел заведующий сектором новейшей истории исторического отдела музея Псковского музея-заповедника Сергей Казанцев. Он рассказал второклассникам о героях Псковского края и их подвигах.