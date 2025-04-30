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Культура

Выставка памяти святителя Тихона в Пскове получит продолжение

02.05.2025 16:20|ПсковКомментариев: 0

Выставка, посвящённая 100-летию кончины Святителя Тихона, продолжит свою работу благодаря специальной образовательной программе, разработанной Псковской музеем-заповедником. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) сообщила генеральный директор музея Светлана Мельникова.

«Когда рождается такая выставка, когда подбирается такое количество материала, то всегда нас охватывает чувство глубокой скорби. Потому что мы понимаем, что эта выставка временная. Ее надо будет разбирать», - поделилась директор музея.

По словам Светланы Мельниковой, огромное количество уникальных документов, фотографий и материалов, подготовленных к юбилейному событию, невозможно оставить невостребованными. Эти экспонаты станут основой новой инициативы — программы для детей и молодежи, направленной на изучение жизни и деятельности великого Патриарха Московского и Всея Руси Тихона. 

«Будет специальная детская, юношеская программа. Наш великий Патриарх Московский и Всея Руси Тихон и Псков. Будет продолжение. И материалы нашей выставки, все, что мы подсобрали, будут использованы. Поэтому я совершенно убеждена, что есть у выставки начало, нет у выставки конца», - заключила Светлана Мельникова. 

Напомним, новая экспозиция под названием «Я родом из Дома Святой Троицы: патриарх Тихон и Псков», приуроченная к столетней годовщине блаженной кончины патриарха Тихона, открылась 2 апреля в Псковском музее-заповеднике. Выставка включает уникальные артефакты, многие из которых представлены широкой аудитории впервые. 

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
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