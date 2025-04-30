Культура

Победную выставку из Калининграда открыли в «Михайловском»

Баннерную выставку «Победа будет за нами» развернули сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» перед зданием музейного Научно-культурного центра в поселке Пушкинские Горы. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, выставка из 11 плакатов, посвященных героям Отечества, прибыла в Святогорье из Калининградского областного историко-художественного музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

В «Михайловском» напомнили о давнем и плодотворном сотрудничестве с коллегами из самого западного региона страны. Так, только в феврале этого года в Святогорье принимали подготовленную в Калининграде выставку «А.С. Пушкин на дипломатической службе», повествующую о не самых известных широкому кругу любителей поэзии страницах из биографии Пушкина, а годом ранее — экспозицию «Встречи с Гофманом».

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В свою очередь, специалисты из «Михайловского» также экспонировали у коллег ряд фондовых выставок, представив жителям и гостям Калининграда свои коллекции современного искусства, в том числе — графику известного мастера Ларисы Антоновой (в марте 2024 года) и группы молодых московских художников, учеников знаменитого иллюстратора, народного художника России Бориса Диодорова (в апреле 2023-го).