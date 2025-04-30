Культура

Увидеть пушкинский Симбирск могут гости «Тригорского»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для посетителей открыта выставка «Литературные места Симбирска — Ульяновска в творчестве художников XX века». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, материалы для этой экспозиции прибыли в Святогорье из Ульяновска, из Областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова.

Дмитрий Архангельский. Дом Гончаровых в Симбирске (перв. пол. ХХ века). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

Выставка развёрнута в баньке Тригорского — в выставочном зале мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного поэта. В экспозицию вошло 25 видов Симбирска, запечатлённых в разное время, но неизменно связанных с именем Пушкина, с его пребыванием здесь. Так, посетители новой экспозиции смогут увидеть, как выглядел дом, в котором родился Гончаров (до перестройки здания в 1898 году), дом поэта Языкова в 70-е годы пушкинского XIX века, бывший дом поэта Ознобишина, многое, многое другое.

В «Михайловском» напомнили и о других выставочных проектах, осуществлённых совместно с ульяновскими коллегами и, в частности, о выставке, которую Пушкинский заповедник открывал год назад, тут же, в Тригорской баньке. Она рассказывала о Пушкине и его окружении, каким его увидели графики XX века — художники из Ульяновска.

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«Новая экспозиция — ещё один пример нашего плодотворного сотрудничества с Ульяновским областным краеведческим музеем, на базе которого, в Литературном музее «Дом Языковых», вот уже более шести лет, с осени 2018 года, успешно работает виртуальное представительство Пушкинского заповедника, — особо отметили в «Михайловском». — В рамках работы этого представительства проходят круглые столы и телемосты, действует лекторий, воплощаются в жизнь различные культурно-просветительские проекты».

Планируется, что выставка «Литературные места Симбирска — Ульяновска в творчестве художников XX века» в мемориальной усадьбе «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника будет открыта для гостей до 10 сентября текущего года, так что её смогут посетить и школьные группы, решившие побывать на экскурсиях в музее сразу после начала нового учебного года.

Вход в экспозицию свободный.