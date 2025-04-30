Культура

Опубликована программа мероприятий к 226-летию Пушкина в Псковской области

С 5 по 8 июня в Псковской области пройдет серия мероприятий, посвященных 226-летию великого поэта Александра Пушкина. В рамках программы запланировано проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, Всероссийского фестиваля «Поэт в России – больше, чем поэт...», форума учителей русского языка и литературы, пешеходных экскурсий и культурно-просветительских акций.

Главные события пройдут в Пскове, Пушкиных Горах и Печорах. Участники смогут посетить музеи, театры и образовательные мероприятия, посвященные наследию Пушкина и русской культуры. В частности, запланировано посещение могилы поэта в Пушкиных Горах и образовательная программа «Роль искусства в формировании гражданской идентичности и патриотическом воспитании».

Ознакомиться с программой мероприятий можно по ссылке.