Культура

Псковский музей поменял режим работы в связи с популярностью

В связи с популярностью Псковского музея-заповедника среди гостей и жителей Пскова принято решение увеличить время работы Поганкиных палат, Картинной галереи и главного здания по субботам на один час. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Теперь эти объекты каждую субботу будут работать с 10:30 до 19:00. Только 17 мая по причине проведения «Ночи музеев» объекты закончат свою работу к 18:00, чтобы затем открыться уже для акции.

Напомним, на следующей неделе в Псковском музее-заповеднике пройдёт «Ночь музеев». Подготовлена обширная программа для всех возрастов и интересов. Уникальные и эксклюзивные тематические экскурсии ждут гостей.