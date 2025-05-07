Культура

Торжественный вечер к 80-летию Победы прошел в драмтеатре Великих Лук

Торжественный вечер, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Драматическом театре города Великие Луки 7 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, мероприятие собрало около 400 участников — ветеранов войны, тружеников тыла, узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда, представителей власти, общественных организаций, Почётных граждан города.

Фотографии: А. Воробьëв

Праздничная программа началась уже в фойе театра, где гостей встречал эстрадный ансамбль «Экспресс» под руководством Дмитрия Васильева. Сводный детский хор города под управлением Заслуженного работника культуры Псковской области Ларисы Румянцевой открыл вечер музыкальным прологом.

Особо торжественным моментом стало внесение государственного флага Российской Федерации, символа Знамени Победы, флагов Псковской области и города Великие Луки — города воинской славы.

С приветственной речью к собравшимся обратился глава города Николай Козловский. Он отметил, что День Победы – это священный, всенародный праздник, который объединяет все поколения граждан страны чувством гордости за великий подвиг советского народа, который одержал Великую Победу над фашистской Германией.

«На призыв "Родина-мать зовёт!" отозвались все, от мала до велика, и встали на защиту своей Родины, при этом проявив массовый героизм как на фронтах, так и в тылу. Настоящим подвигом, примером высокого воинского искусства, доблести и мужества солдат и офицеров Красной Армии стал разгром крупной группировки врага при проведении Великолукской наступательной операции, которая проходила в конце 1942-го, начале 1943-го годов. Успех этой операции, освобождение Великих Лук от врага, стало весовым вкладом в общую победу нашего народа над фашистскими захватчиками. С особым чувством благодарности и признательности великолучане относятся к поколению тружеников, - тех, кто в тяжелые послевоенные годы, не жалея себя, своих сил, своего здоровья, восстанавливал город, поднимая его из руин», - сказал глава Великих Лук.

Николай Козловский добавил, что уже тогда закладывался социально-экономический потенциал Великих Лук и рассказал о том, как по примеру старшего поколения сегодня великолучане продолжают развивать свой город. Глава города напомнил о значимых достижениях в экономике и социальной сфере, благоустройстве и реализации важных проектов.

С наступающим праздником всех гостей памятного вечера поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий.

«Великая общая победа складывалась из побед на местах, подобно тому, как и река пополняется своими притоками, превращаясь в могучий поток. Стойкость и мужество великолучан в военное время, героизм, проявленный ими при защите и отвоевании города, поражали и сейчас поражают современников», - отметил Сергий.

Со словами безмерной благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны обратился председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный, а также представитель молодёжи Великих Лук — вице-сержант Варвара Токарева.

Завершением официальной части стало исполнение государственного гимна Российской Федерации.

Мероприятие продолжилось театрализованным концертом от творческих коллективов города.

В этом году зрителем торжественного вечера в честь 80-летия Великой Победы мог стать каждый. Концерт транслировался онлайн.