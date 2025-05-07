Торжественный вечер к 80-летию Победы прошел в драмтеатре Великих Лук

Торжественный вечер, посвящённый 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в Драматическом театре города Великие Луки 7 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации, мероприятие собрало около 400 участников — ветеранов войны, тружеников тыла, узников фашистских лагерей, жителей блокадного Ленинграда, представителей власти, общественных организаций, Почётных граждан города.
Фотографии: А. Воробьëв
Праздничная программа началась уже в фойе театра, где гостей встречал эстрадный ансамбль «Экспресс» под руководством Дмитрия Васильева. Сводный детский хор города под управлением Заслуженного работника культуры Псковской области Ларисы Румянцевой открыл вечер музыкальным прологом.
Особо торжественным моментом стало внесение государственного флага Российской Федерации, символа Знамени Победы, флагов Псковской области и города Великие Луки — города воинской славы.
С приветственной речью к собравшимся обратился глава города Николай Козловский. Он отметил, что День Победы – это священный, всенародный праздник, который объединяет все поколения граждан страны чувством гордости за великий подвиг советского народа, который одержал Великую Победу над фашистской Германией.
Николай Козловский добавил, что уже тогда закладывался социально-экономический потенциал Великих Лук и рассказал о том, как по примеру старшего поколения сегодня великолучане продолжают развивать свой город. Глава города напомнил о значимых достижениях в экономике и социальной сфере, благоустройстве и реализации важных проектов.
С наступающим праздником всех гостей памятного вечера поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий.
Со словами безмерной благодарности к ветеранам Великой Отечественной войны обратился председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный, а также представитель молодёжи Великих Лук — вице-сержант Варвара Токарева.
Завершением официальной части стало исполнение государственного гимна Российской Федерации.
Мероприятие продолжилось театрализованным концертом от творческих коллективов города.
В этом году зрителем торжественного вечера в честь 80-летия Великой Победы мог стать каждый. Концерт транслировался онлайн.