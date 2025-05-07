Культура

На сборные экскурсии по выставке гравюр мастеров жанра укиё-э приглашают псковичей

В грядущее воскресенье во Дворе Постникова всех желающих приглашают на сборные экскурсии по выставке «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Гравюры признанных мастеров жанра укиё-э позволят вам всесторонне познакомиться с культурой страны, отгородившейся от всего мира более чем на 200 лет. Также вы узнаете о судьбе отважного путешественника, первого посла России в Японии Николая Петровича Резанова», - рассказали в музее.

Не так давно выставка пополнилась новыми предметами из частного собрания: гравюрами, картой и манга.

Экскурсии состоятся 11 мая в 11:00, 14:00. Адрес: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Телефон для записи: +78112292259.