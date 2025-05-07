Культура

День открытых дверей состоится в обновленной экспозиции псковского музея 9 мая

9 мая в честь Дня Победы в обновленной экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» традиционно пройдет день открытых дверей (бесплатный вход) для всех категорий посетителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Также 9 мая в 13:00 пройдет сборная экскурсия по экспозиции. В ходе нее участники узнают о героических страницах истории Псковщины и вкладе псковичей в дело Победы.

А в 16:30 во дворе Поганкиных палат гостей ждет концертная программа «Живут в музее песни о войне».

В связи с проведением экскурсии 9 мая вход в экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» с 13:00 до 14:00 будет ограничен.