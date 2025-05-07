Культура

Сербский баянист поделился впечатлениями о псковском форуме

Сербский баянист и композитор Алекса Миркович после участия в Международном форуме в поддержку русской истории и культуры «На том стоим», который прошёл в Псковской области, поделился своими впечатлениями, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

«Этот форум показал, что во всем мире, даже в такой ситуации, многие ценят важность русской культуры и не боятся это публично сказать. Я рад, что могу быть "звеном", связывающим наши две страны в области культуры, потому что знаю, не только по примерам, которые вижу каждый день, но и по своему кандидатскому исследованию, насколько велика наша общая культурная история, что обязывает нас продолжать в том же духе и всегда держаться вместе», – рассказал Алекса Миркович.

В рамках форума Алекса принял участие в концертах в городах Остров, Невель и Великие Луки, а также в Гала-концерте в Пскове, где впервые в России прозвучал его Концерт для баяна с оркестром «Дорога на Валаам» совместно с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области, которым дирижировал Крейг Робертс (Великобритания).



