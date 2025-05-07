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Культура

Стало известно время выступления группы «Отава Ё» на открытии памятника Ольге Сергеевой в Усвятах

11.05.2025 11:00|ПсковКомментариев: 0

17 мая 2025 года в поселке Усвяты в Псковской области состоится открытие памятника Ольге Федосеевне Сергеевой и приуроченный к этому событию музыкальный фестиваль «Ой, кумушки». Также в этот день будет открыт памятный камень на месте победоносной битвы Александра Невского с литовцами, которая произошла 1245 году, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«Ольга Сергеева - самая масштабная фигура в русском фольклоре, можно сказать, душа и голос русской земли, исполнительница аутентичных народных песен, жительница деревни Церковище, что вблизи поселка Усвяты. Её считают своим учителем и исполняют ее песни известные фольклорные исполнители, а сама она стала музыкальным символом родины для Андрея Тарковского. Он называл певицу не иначе как «знак русского». Песни Ольги Сергеевой «Ой, кумушки», а так же свадебный плач и имитацию скрипичного наигрыша режиссер поместил в звуковую дорожку своей картины «Ностальгия». Ольга Федосеевна оказала огромное влияние на множество исполнителей народной песни. Певицу отличал богатый репертуар и только ей присущая манера исполнения, сочетающая в себе строгость и открытость, эмоциональную сдержанность и душевную простоту. Её проникновенный голос звучал то сдержанно, то пускался в удивительные вокальные импровизации», - сообщили организаторы.

Отмечается, что создание и установка памятника Ольге Федосеевне в поселке Усвяты - дань памяти вкладу, который своим творчеством и жизнью внесла Ольга Сергеева в русскую культуру и культуру фольклорной песни.

Автор идеи создания памятника – петербургский сценарист и режиссер Виталий Салтыков. Эту идею подхватили местные жители - участницы усвятской ячейки общества «Женщины России».  

Владимир Бродарский, создавший памятник — современный российский скульптор.​ Он известен своими работами, посвящёнными историческим и гуманитарным темам. Среди его значимых проектов:​ Памятник Александру III в Гатчине, Памятник «Блокадному учителю» в Санкт-Петербурге, Скульптурная инсталляция «Блудный сын» для Венецианской биеннале и многие другие.  

«Лев Охотин, генеральный директор компании Эстель, сделал всё необходимое, чтобы творческий замысел был воплощён и на древней усвятской земле появился настоящий шедевр, прославляющий выдающуюся певицу Ольгу Сергееву, а вместе с ней и русское песенное наследие», - добавили организаторы.

Расписание мероприятия: 

  • 13:00 Открытие памятного камня на месте битвы Александра Невского;
  • 14:00 Открытие памятника Ольге Сергеевой;
  • 15:00 – 16:30 Выступления фольклорных коллективов Псковской области;
  • 16:30 Выступление фолк-группы «Отава Ё» 

Место проведения: Центральная площадь поселка Усвяты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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