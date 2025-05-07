Культура

Историческую реконструкцию победного вечера 9 мая проведут в «Михайловском» в «Ночь музеев»

Стать участниками исторической реконструкции смогут гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 17 мая, в «Ночь музеев», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике.

А.С. Шаров. Пушкинские Горы. Первомайская демонстрация 1952 года. Из фондов «Михайловского».

Новая программа подготовлена музейщиками с опорой на многочисленные архивные документы и воспоминания жителей Пушкинских Гор о событиях 80-летней давности. «Наши гости смогут пережить волнующие минуты — услышать по радио объявление Победы над фашистской Германией, присоединиться к народному ликованию, побывать на торжественном митинге и сходе деревенских жителей с выступлением агитбригады, вникнуть в планы по восстановлению района, в том числе — по организациям субботников в Пушкинском заповеднике. Участники программы собственными руками изготовят праздничный транспарант и бумажные цветы и возложат их к Могиле неизвестного солдата», — рассказали в музее, добавив, что не обойдётся и без неизменных для любого деревенского праздника игр и танцев под гармонь.

Новая программа-реконструкция называется «Май 1945-го года». Проведут её в музее «Пушкинская деревня» в Бугрово 17 мая, начнут в 19.00.

В заповеднике добавили, что в рамках акции «Ночь музеев» жителей и гостей Святогорья ждёт много событий, которые помогут каждому преумножить свои знания об истории страны и её героев. Полная программа Всероссийской акции в её пушкиногорской части уже опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

В заповеднике также напомнили о новой выставке, подготовленной и открытой в Научно-культурном центре учреждения (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) к 80-летию Великой Победы.