Культура

Светлана Мельникова: На фестивале «Интермузей» заявлены актуальные проблемы культурного пространства РФ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова примет участие в Международном фестивале «Интермузей - 2025». Он пройдет с 21 по 24 мая и станет платформой для обсуждения проблем в профессиональной сфере, обмена опытом и диалога о сохранении и развитии культурного наследия музеями России, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«В этом году на фестивале «Интермузей» заявлены, на мой взгляд, крайне важные и актуальные проблемы современного культурного пространства в России. От глобального вопроса о понятии наследия и миссии музея мы перейдем к обсуждению образовательной и воспитательной функций музея, применения современных технологий и создания пространств впечатлений», – отметила Светлана Мельникова.

Она уточнила, что одна из самых важных задач музея – это содействие возрождению и сохранению семейных ценностей.

«Как говорил гениальный педагог Антон Макаренко, хорошее в человеке нужно проектировать, и мы в музее все активнее занимаемся этим проектированием, формируем в детях понятие «наследие». Сейчас ребенок, приходя в музей, не попадает на скучную полуторачасовую экскурсию, он соприкасается с наследием своими руками и мыслями. В музеях всё активнее функционируют детские музейные центры. Музейный образовательный центр в Псковском музее-заповеднике не занимается экскурсионной деятельностью в обычном ее понимании. Дети в музее своими руками изучают русскую народную культуру, ремесла, декоративно-прикладное искусство. Но самое важное в этом 2025 году, конечно, память о Великой Победе. Сколько слов в нашей стране говорится о значении Победы, сколько копий сломано о проблему передачи нашим детям не только знания исторических фактов, но и прекрасного чувства завоеванной свободы и благодарности защитникам Родины», – добавила директор музея.

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Музейный образовательный центр в этом году подготовил образовательный проект «Была война, была Победа». Ребенок в музее раскрывает вещмешок красноармейца, видит, чем тот питался, как рад был простому шоколаду.

«Ребенок в музее держит в руках старенького плюшевого мишку и понимает, что это была единственная детская радость в оккупированном Пскове или блокадном Ленинграде. Ребенок в музее пишет письмо своим родным с фронта и представляет, как сильно тосковал каждый солдат по своему дому. Ребенок в музее становится партизаном, шифрует сведения, ведет разведку и узнает про неубиваемую жажду свободы. Музею сейчас крайне необходимо быть интерактивным, создавать пространство для зарождения чувств. Этот вопрос обсуждался уже много раз. И сейчас это вопрос выживания музеев. Но мы не должны при этом видеть в других культурных институциях конкурентов. Ведь только сообща, создавая общую экосистему культурных учреждений, мы можем сохранить наше наследие. Задача у нас общая», — заключила Светлана Мельникова.