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Культура

Регистрация на международный фестиваль «Интермузей-2025» открыта до 24 мая

13.05.2025 17:28|ПсковКомментариев: 0

Международный фестиваль «Интермузей» пройдет с 21 по 24 мая в Москве при поддержке Минкультуры России и правительства Москвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии предоставлены Псковским музеем заповедником

Тема этого года — «Музей — лаборатория наследия» — представляет музеи как место встречи традиций и современных технологий, где культурное наследие становится основой для творчества, образования и вдохновения. Деловая программа будет состоять из трех блоков: профессиональных дискуссий, образовательного модуля и отраслевых конференций — всего пройдет свыше 110 событий. Спикерами фестиваля станут более 300 экспертов от ведущих культурных институций федерального и регионального масштаба, представителей научного сообщества, специалистов в области инноваций, дизайна и коммуникаций. Также ожидается участие представителей более 20 стран. События фестиваля рассчитаны как на профессионалов отрасли, так и на всех, кто интересуется сферой культуры, — для них будет организована широкая публичная программа. Все мероприятия открытые и бесплатные. Регистрация доступна на официальном сайте «Интермузея» до 24 мая включительно.

Сайт фестиваля

Фестиваль «Интермузей» в 2025 году насчитывает шесть официальных площадок, включая все корпусы Третьяковской галереи, Дом культуры «ГЭС-2», Музей Москвы и Парк Горького. Все они будут связаны организованными велопешеходными маршрутами.

Фестиваль откроется 21 мая в 12:00 пленарным заседанием «Музей — лаборатория наследия», которое пройдет в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Спикеры обсудят культурную идентичность: как меняется роль музея в условиях геополитических и ценностных трансформаций, какие модели партнерства позволяют музеям создавать наследие, а также культурную дипломатию и то, как строятся международные музейные связи в многополярном мире.

 

Все мероприятия фестиваля объединит сквозная тема работы с наследием, каждый день форума презентует ее разные грани:

21 мая

День открытия, будет посвящен культурному коду, его роли в формировании идентичности, влиянию на общество и миссии музеев в сохранении и интерпретации национального достояния.

22 мая 

Участники обсудят тему «Музей и общество», в этот день программа будет сосредоточена на развитии инфраструктуры культуры и функции музеев в образовательном процессе и продвижении традиционных ценностей.  Вечером можно будет посетить практикум «Тифлокомментирование для музейных специалистов». Интерактивная практика с экспертами и посетителями позволит понять, как выстроен диалог с незрячими и слабовидящими посетителями музеев.

23 мая

Третий день станет площадкой для обсуждения музеев как части креативной индустрии. Будут представлены лучшие практики, которые помогают интегрировать наследие в современный культурный контекст. Кроме того, эксперты затронут темы использования искусственного интеллекта в создании новых творческих продуктов, коллаборации музеев с известными брендами и выпуска сувенирной продукции.  

24 мая

Финальный день посвятят «Архитектуре впечатлений», созданию уникального посетительского опыта с помощью технологий, дизайна и экспозиционной сценографии. Отдельный трек программы затронет вопросы продвижения музеев в информационном пространстве с участием ведущих медиа-менеджеров и представителей блогосферы. 

Всего в рамках деловой части программы фестиваля состоится более 500 выступлений спикеров.

Кроме того, в течение всех четырех дней участники «Интермузея» при наличии регистрации и бейджа могут бесплатно посетить залы Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно искусства, Музеев Московского Кремля, Музея современной истории России, Российского национального музея музыки и Музея Победы. 

Часть событий «Интермузея» пройдет в открытом формате. Горожане смогут принять участие в масштабной публичной и детской программе, посетить открытые лекции, образовательные квесты, арт-лаборатории, кинопоказы, театрализованные представления, экскурсии, а также стать участниками спортивных занятий на свежем воздухе. Запланировано большое количество мероприятий для всей семьи: будут открыты детские центры, организованы мастер-классы и музейные игротеки. В публичную программу фестиваля вошло более 40 событий, которые знакомят широкую аудиторию с актуальными культурными инициативами.

Помимо этого, в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной будет работать выставка «Лабиринт музейного опыта». Ее цель — продемонстрировать, как креативные подходы могут обогатить понимание культурного наследия и трансформировать музейные практики. Пространство организовано в формате лабиринта, который проводит посетителей через ключевые зоны музея — от входной группы, самой экспозиции до фондового хранения. Выставка с креативными кейсами, отобранными различными участниками и партнерами культурных инициатив, представляет собой не только демонстрацию проектов, но и платформу для диалога о будущем музеев в контексте культурного наследия.

Кульминацией фестиваля станет церемония вручения второй Национальной премии в области музейного дела им. Д. С. Лихачева, учрежденной Минкультуры России в 2024 году. Она присуждается в 16 номинациях и призвана отметить достижения музеев и их сотрудников, наградить и поблагодарить людей, которые многие годы отдали служению культуре. Обязательным принципом формирования деловой программы «Интермузея» стало включение номинантов премии в мероприятия фестиваля для создания открытого экспертного диалога.

В 2025 году партнером «Интермузея» выступает благотворительный фонд Владимира Потанина. Важной частью программы станет форум «Музейный гид» — ежегодный проект фонда, который расширит дискуссионное пространство фестиваля. Форум предоставит экспертную площадку для обсуждения ключевых тенденций музейного дела, обмена опытом и поиска новых решений для сохранения и развития культурного наследия.

В рамках фестиваля состоится семь профессиональных конференций:

  • Конференция «Всероссийское совещание с главными хранителями» (21 и 22 мая);
  • Конференция музеев науки «Музеи науки. Из аутсайдеров в авангард» (22 мая);
  • Форум Фонда Потанина «Музейный гид» (22 и 23 мая);
  • Конференция по сохранению культурных ценностей (23 мая);
  • Конференция ГЭС-2 «Культурное и креативное производство» (23 мая);
  • Конференция «Архитектура впечатлений» (24 мая);
  • Конференция «Культурные коммуникации» (24 мая).

Международный фестиваль «Интермузей» – крупнейшее деловое мероприятие для сотрудников, партнеров и посетителей музеев с более чем 25-летней историей. В 2024 году событие прошло после перерыва в новом формате на семи городских площадках, привлекло рекордное количество посетителей – более 10 тысяч человек. Обновленный фестиваль — это место встречи и обмена опытом музейных профессионалов, представителей креативных индустрий, медиа и коммерческих брендов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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