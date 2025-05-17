Культура

Казачий хор и выставка к 100-летию Петра Оссовского радовали гостей «Ночи музеев» в Изборске

Услышать казачьи песни и прогуляться по ночной Изборской крепости смогли гости всероссийской акции «Ночь музеев», которая прошла в музее-заповеднике «Изборск» 17 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Одним из главных событий программы стало открытие выставки «Петр Оссовский. Русский реализм», приуроченной к 100-летию со дня рождения классика отечественного искусства, одного из родоначальников «сурового стиля».

Гости смогли осмотреть выставку вместе с внучкой живописца, искусствоведом Верой Оссовской, которая провела экскурсию по выставке и рассказала присутствующим о самых главных её экспонатах. Завершилось открытие выставки концертом ансамблей казачьей песни «Братина» и «Пир беседушка», который прошёл во внутреннем дворике выставочного зала.

В рамках акции также прошла традиционная встреча главного хранителя музея-заповедника с ветеранами, дарителями и друзьями музея, экскурсия по выставке «Победители», ночные киносеансы и сборная экскурсия по Изборской крепости.

«Самые юные гости Изборска смогли испытать себя на силу, ловкость и смекалку на интерактивной площадке "Путями Александра Невского", попробовать богатырскую кашу и поиграть в подвижные игры», - сообщили в музее.