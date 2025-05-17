Культура

«Ночь музеев» в Пскове и филиалах посетили порядка 1000 человек

Всероссийскую акцию, которая прошла 17 мая одновременно в Пскове и четырех филиалах в регионе, посетило порядка 1000 человек. Основные события развернулись в самом сердце Псковского музея-заповедника – в музейном дворике. Темой акции в этом году стали «Герои». Гостей торжественного открытия приветствовала генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Нет большего счастья в жизни, чем в такой день видеть вас здесь. Земной вам поклон и огромное спасибо. Псков невозможно представить без музея, ведь здесь хранится наш генетический код, здесь хранится то, что делает нас россиянами, здесь происходят важные и нужные вещи. Героический Псков достоин хорошего интересного музея. Мы вас всегда ждем, и мы всегда вам рады!» – отметила директор.

Также в рамках открытия акции для гостей выступил обладатель глубокого баса, оперный певец из Москвы Никита Филаретов. Лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнил песни военных и советских лет. Изящным дополнением торжественной части стали участницы студии классического танца «Щелкунчик», которые исполнили несколько танцевальных номеров.

Далее программа продолжилась в выставочных залах псковского музея. Специально к проведению акции «Ночь музеев» были разработаны тематические мини-экскурсии, позволившие за один вечер совершить путешествие по эпохам и познакомиться с их героями. Работали сразу 12 площадок в Поганкиных палатах, Картинной галерее, главном здании музея.

Параллельно с экскурсионными сеансами в музейном дворике для гостей были подготовлены интерактивные пространства на любой вкус: «Дружина князя Довмонта», «Лагерь воеводы Шуйского», «Петровские потехи», «Псковский купец – удалец и молодец», «Науки юношей питают», «Гроза 12-го года», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде стремись», «Аллея героев СВО».

На протяжении всей акции в музейном дворике можно было основательно подкрепиться у партнеров акции: кафе «Наше место», кофейни «Каверин» и фудтрака KARAVAN.

Завершился вечер розыгрышем сувенирной продукции, которая была разработана псковским музеем совместно с партнерами из Альфа-Банка. Нескольким счастливчикам достался брендовый шоппер, открытки, стикеры для телефона и значок.

Ярким финальным аккордом события стал концерт группы Radio band. В тот вечер на главной музейной сцене музыканты представили свое прочтение всеми любимых хитов.