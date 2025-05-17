Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Театр кошек Куклачева в Псковской области
«Райский уголочек» в Великих Луках
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Места силы Псковской области
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
«Динопарк» Открылся в Пскове
Профсоюзный Первомай
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
День В деревне
 
 
 
ещё Культура 17.05.2025 22:070 Памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой появился в Усвятях 19.05.2025 18:370 Концерт «Учитель – ученик» пройдет в Пскове 20 мая 19.05.2025 18:120 Выставка «Денга Псковская» открылась в Поганкиных палатах 19.05.2025 18:070 Юнармейский концерт для ветеранов прошёл в Пскове 19.05.2025 17:450 Фасад Центра культуры отремонтируют на острове имени Залита в Псковском районе 19.05.2025 17:430 Историю Пскова через призму топонимики расскажут молодёжи на прогулке
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:367 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 16.05.2025 11:102 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 14.05.2025 12:352 Молодой человек упал с моста имени 50-летия Октября в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Ночь музеев» в Пскове и филиалах посетили порядка 1000 человек

19.05.2025 17:38|ПсковКомментариев: 0

Всероссийскую акцию, которая прошла 17 мая одновременно в Пскове и четырех филиалах в регионе, посетило порядка 1000 человек. Основные события развернулись в самом сердце Псковского музея-заповедника – в музейном дворике. Темой акции в этом году стали «Герои». Гостей торжественного открытия приветствовала генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Нет большего счастья в жизни, чем в такой день видеть вас здесь. Земной вам поклон и огромное спасибо. Псков невозможно представить без музея, ведь здесь хранится наш генетический код, здесь хранится то, что делает нас россиянами, здесь происходят важные и нужные вещи. Героический Псков достоин хорошего интересного музея. Мы вас всегда ждем, и мы всегда вам рады!» – отметила директор.

Также в рамках открытия акции для гостей выступил обладатель глубокого баса, оперный певец из Москвы Никита Филаретов. Лауреат международных и всероссийских конкурсов исполнил песни военных и советских лет. Изящным дополнением торжественной части стали участницы студии классического танца «Щелкунчик», которые исполнили несколько танцевальных номеров.

Далее программа продолжилась в выставочных залах псковского музея. Специально к проведению акции «Ночь музеев» были разработаны тематические мини-экскурсии, позволившие за один вечер совершить путешествие по эпохам и познакомиться с их героями. Работали сразу 12 площадок в Поганкиных палатах, Картинной галерее, главном здании музея.

 

Параллельно с экскурсионными сеансами в музейном дворике для гостей были подготовлены интерактивные пространства на любой вкус: «Дружина князя Довмонта», «Лагерь воеводы Шуйского», «Петровские потехи», «Псковский купец – удалец и молодец», «Науки юношей питают», «Гроза 12-го года», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде стремись», «Аллея героев СВО».

На протяжении всей акции в музейном дворике можно было основательно подкрепиться у партнеров акции: кафе «Наше место», кофейни «Каверин» и фудтрака KARAVAN.

Завершился вечер розыгрышем сувенирной продукции, которая была разработана псковским музеем совместно с партнерами из Альфа-Банка. Нескольким счастливчикам достался брендовый шоппер, открытки, стикеры для телефона и значок.

Ярким финальным аккордом события стал концерт группы Radio band. В тот вечер на главной музейной сцене музыканты представили свое прочтение всеми любимых хитов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 18 человек
19.05.2025, 18:380 Ребенок на самокате сбит на улице Труда в Пскове 19.05.2025, 18:370 Концерт «Учитель – ученик» пройдет в Пскове 20 мая 19.05.2025, 18:190 Рейтингомер: упраздненное управление, кадровые потери и пацан без фарта 19.05.2025, 18:120 Выставка «Денга Псковская» открылась в Поганкиных палатах
19.05.2025, 18:070 Юнармейский концерт для ветеранов прошёл в Пскове 19.05.2025, 18:040 Седьмой выпуск проекта «Потягнем за Отечество!» посвящен Константину Рокоссовскому 19.05.2025, 18:010 Большинство респондентов ПЛН после повышения цен на проезд в автобусах будет чаще ходить пешком 19.05.2025, 17:570 До +18 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 мая
19.05.2025, 17:540 «Постскриптум»: Начало праймериз «Единой России», конец тепла и перемены в правительстве Псковской области. ВИДЕО 19.05.2025, 17:530 Стартовал первый патриотический тур в рамках проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле» 19.05.2025, 17:450 Фасад Центра культуры отремонтируют на острове имени Залита в Псковском районе 19.05.2025, 17:430 Историю Пскова через призму топонимики расскажут молодёжи на прогулке
19.05.2025, 17:410 Семейный кинопоказ мультфильмов «Простоквашино» пройдет в Пскове  19.05.2025, 17:380 «Ночь музеев» в Пскове и филиалах посетили порядка 1000 человек 19.05.2025, 17:360 Эксперты-криминалисты провели урок для псковских школьников 19.05.2025, 17:310 Детский фонд провёл день поддержки для выпускников псковских школ
19.05.2025, 17:270 «Гордозор»: Зеленоглазое такси — собрано ли в России ты? ВИДЕО 19.05.2025, 17:080 В несколько регионов Северо-Запада придет теплая погода 19.05.2025, 16:550 РКН не планирует блокировку «Гарри Поттера» и «Игры престолов» 19.05.2025, 16:540 Акция «Судебные приставы – детям!» стартует в Псковской области
19.05.2025, 16:500 В России 90% всех видов преступлений выявляются полицейскими — МВД 19.05.2025, 16:480 Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД по Островскому району 19.05.2025, 16:450 Грозы ожидаются на территории Псковской области в ближайшие два часа 19.05.2025, 16:440 Пскович стал бронзовым призёром соревнований по рукопашному бою во Владимире
19.05.2025, 16:400 Казачий хор и выставка к 100-летию Петра Оссовского радовали гостей «Ночи музеев» в Изборске 19.05.2025, 16:320 Классная семья 19.05.2025, 16:300 Михаила Иванова избрали членом Высшего совета «Партии пенсионеров» 19.05.2025, 16:280 Три депутата областного Собрания примут псковичей на этой неделе
19.05.2025, 16:230 Определены победители детского конкурса «Безопасное колесо» в Пскове 19.05.2025, 16:180 Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста» 19.05.2025, 16:110 Кубок Псковской области по фиджитал-спорту прошел в Великих Луках 19.05.2025, 15:590 «Беседка»: Лето, отдых, каникулы, безопасность на дорогах. ВИДЕО
19.05.2025, 15:570 Проголосовать за игру «Выходные с Пушкиным» на всероссийском конкурсе могут псковичи 19.05.2025, 15:510 Заморозков в Псковской области не ожидается – Тала Нещадимова 19.05.2025, 15:490 В Великих Луках прошёл мастер-класс международного проекта «Её мир, её правила» 19.05.2025, 15:480 Псковский музей-заповедник сохранил 61 тысячу единиц нумизматической коллекции 
19.05.2025, 15:430 Гражданина Казахстана наказали за контрабанду стратегически важных товаров в Псковской области 19.05.2025, 15:340 Псковичей приглашают принять участие в археологической экспедиции 19.05.2025, 15:270 Чемпионом второго дивизиона региона стала хоккейная команда «Псков» 19.05.2025, 15:240 Участок трассы Великие Луки - Новосокольники перекроют для соревнований по велоспорту
19.05.2025, 15:220 Матери пострадавшего в ДТП в Пскове ребенка выплатили 40 тысяч рублей 19.05.2025, 15:190 Частые выходы лосей в Псков объяснили появлением нового потомства 19.05.2025, 15:090 Ольга Тимофеева и Наталья Мельникова посетили Музей шахмат в Москве 19.05.2025, 15:061 В Госдуме допустили новые изменения в Конституции
19.05.2025, 15:060 В «молниеносные шахматы» в Пскове сыграли 72 спортсмена 19.05.2025, 14:580 Бешенство не грозит? — псковские ветеринары рассказали, есть ли дефицит вакцин 19.05.2025, 14:560 В Совфеде предложили использовать в каршеринге отечественные авто 19.05.2025, 14:440 Названы сроки отключения горячей воды в псковском микрорайоне Овсище
19.05.2025, 14:400 Мошенники получили от жителей Псковской области около 9 млн рублей 19.05.2025, 14:300 Агрокласс открыли в Башовской школе Локнянского округа 19.05.2025, 14:210 Лося заметили на улице Советской Армии в Пскове 19.05.2025, 14:210 ХК «Торнадо» стала чемпионом Псковской области среди команд первого дивизиона
19.05.2025, 14:190 ВОЗ сократит число сотрудников из-за нехватки денег 19.05.2025, 14:180 Митинг против реорганизации Дедовичской районной больницы состоится 24 мая 19.05.2025, 14:040 Т1 расширяет региональное присутствие в Екатеринбурге 19.05.2025, 14:030 Умеренные дожди прогнозируют в Псковской области в ближайшие две недели
19.05.2025, 13:540 На маршруты в Великих Луках вышел «Родительский патруль» 19.05.2025, 13:490 В России признали нежелательной Amnesty International* 19.05.2025, 13:460 Правила перевозки детей в автомобилях и на мототранспорте напомнили псковичам 19.05.2025, 13:440 Выразить благодарность малому и среднему бизнесу предлагают псковичам в соцсетях 
19.05.2025, 13:420 Задолжавшего 1,3 млн рублей алиментов в Пскове приговорили к обязательным работам 19.05.2025, 13:400 Около 67% российских колледжей не нуждаются в комнате матери и ребенка 19.05.2025, 13:380 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 43 единицы оружия 19.05.2025, 13:331 Поворот на красный привел к тройному столкновению в Пскове. ВИДЕО
19.05.2025, 13:310 Тала Нещадимова: Лето в Псковской области будет умеренно тёплым 19.05.2025, 13:280 Выходной день объявлен на нескольких объектах псковского музея 19 мая 19.05.2025, 13:260 Певец Shaman выступит в Пскове 4 октября 19.05.2025, 13:230 ДТП с участием детей-пешеходов участились в 2025 году в Псковской области
19.05.2025, 13:160 Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович 19.05.2025, 13:150 Семь боррелиозных клещей выявили в инфекционке в Пскове за неделю 19.05.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Начало праймериз «Единой России», конец тепла и перемены в правительстве Псковской области 19.05.2025, 13:010 Псковская область вошла в топ-20 по числу заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»
19.05.2025, 12:570 Минпромторг опроверг возможность нелегального приобретения кодов маркировки 19.05.2025, 12:510 Всероссийская нумизматическая конференция открылась в Пскове к 600-летию чеканки монет 19.05.2025, 12:380 Потепление ожидается на неделе в СЗФО 19.05.2025, 12:360 Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru