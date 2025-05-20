Культура

Генеральная репетиция танцев к Балу Победы проходит в Пскове

Генеральная репетиция танцевальных номеров проходит в парке реки Псковы накануне Бала Победы в Пскове сегодня, 20 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Более 60 пар под руководством хореографа Анастасии Саар проводят генеральную репетицию танцев 30-х, 40-х и 50-х годов ХХ века в центре Пскова.

Через несколько часов в парке реки Псковы прогремит Бал Победы под открытым небом, приуроченный к 80-летию Великой Победы.

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Молодежь готовила танцы больше месяца. Многие из них участвуют не в первый раз. Некоторые из пар поделились своими впечатлениями и эмоциями перед балом.

«История и память о погибших таким образом сохраняются. Танцы поставлены по традициям тех времен. Особенно нам нравится "Московская кадриль". Все это заставляет вспомнить о героических страницах нашей истории», - рассказали о своих впечатлениях пара Александр Черник и Анастасия Панькова.

Также в числе участников нашлись и опытные танцоры, которые ежегодно посещают такие молодежные мероприятия, как Бал Победы и Сретенский бал.

«В мероприятии я участвую не первый год, вся атмосфера бала мне очень нравится. Она передается через музыку, через танец. Я надеюсь, что в следующем году это мероприятие тоже будет!» - сказала участница бала Мария Захарова.

«Я участвую в мероприятии "Бал Победы" впервые. Хочу сказать, что я безумно счастлива, что мне выпала такая возможность. Это незабываемые впечатления, очень ценный опыт для меня. Я надеюсь, что в следующем году также смогу поучаствовать», - поделилась эмоциями перед балом Елизавета Федорова.

Напоминаем, что Бал Победы пройдет в парке реки Псковы сегодня, 20 мая, в 18:00. Вход свободный.