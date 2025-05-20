Культура

Мульт-проект «Михайловского» и Академии имени Штиглица представят на «Интермузее–2025»

В рамках программы международного фестиваля «Интермузей–2025» сегодня, 21 мая, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» презентует свой проект «Пушкин глазами молодых», реализованный совместно с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией имени А.Л. Штиглица.

Кадр из мультфильма Анны Петровой «Вновь я посетил»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в Парке Музеон на сцене Nova гостям и участникам фестиваля покажут мультфильмы, созданные в рамках этого проекта по стихам Пушкина: «Домовому», «Вновь я посетил», «П.А. Осиповой». Это — творческие работы будущих художников-аниматоров и компьютерных графиков, которые были созданы под впечатлением поездки студентов в псковские пушкинские места.

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В «Михайловском» напомнили, что «Интермузей–2025» — традиционный многолетний проект, который даёт возможность музейным работникам, учёным, художникам, предпринимателям обмениваться опытом, обсуждать наиболее острые и актуальные проблемы сохранения и развития культурного наследия. Тема фестиваля этого года «Музей — лаборатория наследия».

В работе нынешнего фестиваля принимает участие представительная делегация от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» во главе с его директором Георгием Василевичем, уточнили в музее.