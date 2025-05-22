Культура

С японской культурой псковичи смогут познакомиться на экскурсии 25 мая

Сборная экскурсия по выставке «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо"» пройдёт в Псковском музее-заповеднике 25 мая. Гости смогут познакомиться с подлинными гравюрами, которые представляют загадочный мир Японии XVIII-XIX веков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В японской гравюре, как и в любом другом национальном изобразительном искусстве, были свои классические сюжеты: приключения самурая Минамото-но Ёсицунэ и монаха Бэнкэя, театр кабуки и его актеры, куртизанки и их роскошные кимоно, а также многое другое.

«Вы узнаете о значении творчества знаменитых японских граверов. Если сейчас имена Окумуры Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исоды Корюсая, Утагавы Кунисады I и Утагавы Куниёси ничего вам не говорят, то во время экскурсии вам откроется новый мир уникального искусства», - заявили в музее.

Экскурсия состоится в воскресенье в 12:00 и 14:00 по адресу: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2).

Телефон для записи: +78112292259.