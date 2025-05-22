Культура

Псковичей и гостей города приглашают на музейный тур в усадьбу Римского-Корсакова

Уникальное путешествие из Пскова в Вечашу - усадьбу великого композитора Николая Римского-Корсакова, организует Псковский музей-заповедник 17 августа. Именно в этом доме композитор работал над своими широко известными операми-сказками: «Ночью перед Рождеством», «Садко», «Царской невестой» и «Сказкой о царе Салтане». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей впервые за долгое время организует тур. Но для этого есть серьезный повод – именно сейчас в Вечаше действует выставка «Что ни опера, то сказка», созданная Псковским музеем и Национальным музеем музыки. Вас ждут уникальный театральный костюм Федора Шаляпина для роли Ивана Грозного, фотографии Николая Римского-Корсакова, авторские рукописи и прижизненные издания опер композитора, музыкальные автографы, эскизы декораций.

В рамках тура вас ждет обстоятельная экскурсия по музею-усадьбе, прогулки по тенистым парковым аллеям к озеру и классическое русское чаепитие в духе XIX века.

Отправление в субботу 17 августа в 11:00 от Главного здания музея (улица Некрасова 7) на комфортабельном автобусе:

с 11:00 до 12:30 – путь от Пскова до Вечаши с экскурсионным сопровождением;

с 12.30 до 14.00 – экскурсия по музею-усадьбе;

с 14:00 до 14:15 – чаепитие;

с 14.15 до 15:15 – свободное время для прогулок;

с 15:15 до 16:45 – обратный путь в Псков.

Для участия в туре необходима предварительная запись. Все подробности можно узнать по телефону +78112663311.