Культура

О кипучей музейной жизни после санитарного вторника рассказали в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 27 мая, во всех мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах научно-культурного центра — санитарный день.

Далее, в оставшиеся дни месяца, Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей по майскому графику, а уже с воскресенья, 1 июня, полностью перейдёт на режим так называемого высокого сезона. Это означает, что всё лето, до 31 августа включительно, музеи-усадьбы будут работать без выходных, с 10.00 до 18.00 с воскресенья по пятницу, а по субботам и вовсе — с 10.00 до 20.00.

Картину Бориса Козмина «Вид на Маленец и Петровское» (1980) из фондов Пушкинского заповедника можно увидеть на новой выставке «История народа принадлежит поэту»

Кроме того, на последние дни мая и, главное, на первую декаду июня у музейщиков «Михайловского» грандиозные планы. В музее-усадьбе «Петровское» уже в эту среду можно будет посетить новую фондовую выставку «История народа принадлежит поэту». В субботу, 31 мая, жителей и гостей Святогорья приглашают на спектакль «День непослушания», который подготовили к концу учебного года и Международному дню защиты детей юные артисты — воспитанники музейной театральной студии «Лукоморье». А уже на следующей неделе спектаклем народного артиста России Олега Погудина «Золотой век» в «Михайловском» откроется LIX Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни пушкинской поэзии и русской культуры). Его программа в этом году очень богата, отметили в заповеднике.

Подробнее о том, что в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» готовят для посетителей в последние дни весны и в начале лета, можно узнать на официальном сайте учреждения.