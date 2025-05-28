Культура

В «Михайловском» очистили от биозагрязнений «Крюков крест» начала XVI века. ФОТО

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» к началу высокого сезона привели в порядок массивные природные камни, размещённые в усадебных парках и являющиеся неотъемлемыми элементами парковых ансамблей и ландшафтов, окружающих мемориальные усадьбы, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

«На некоторых из этих камней высечены строки из произведений Пушкина: «дорога, изрытая дождями», «граница владений дедовских», «Вот холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим...». Другие камни являются указателями. Но все они имеют свою музейную историю», — рассказали в Пушкинском заповеднике.

В музее уточнили, что на сегодняшний день осмотрены и очищены от биозагрязнений 11 камней, а также знаменитый «Крюков крест» начала XVI века напротив часовни Михаила Архангела на въезде в мемориальную усадьбу поэта и пьедестал «Памятника зайцу» близ озера Маленец.

Ранее сообщалось, что сотрудники «Михайловского» привели в порядок надгробия привели в порядок могилы родственников и друзей А.С. Пушкина на гражданском кладбище в деревне Воронич.