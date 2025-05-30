Культура

Принести аксессуары 60-х годов и старше в псковский музей попросили горожан

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова сегодня, 30 мая, обратилась к псковичам с просьбой принести аксессуары прошлого столетия в музей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Светлана Мельникова объявила об этом на открытии выставки «Дело в шляпе», которое состоялось во Дворе Постникова. «Дело в шляпе» - совместный выставочный проект Псковского и Рязанского музеев-заповедников. Научные сотрудники подготовили головные уборы народностей южных регионов страны.

Смотрите также Межмузейная выставка головных уборов открылась во Дворе Постникова в Пскове

«Я могу только сожалеть, что коллекция псковских уборов не такая богатая. Поэтому хочу обратиться к псковичам. Если вдруг в ваших шкафах на дачах, в ваших чудом сохранившихся сундуках остались какие-то аксессуары, может быть даже перчатки 60-х годов, шапочки, то принесите их в музей. Потому что история вокруг нас, она рядом, а наполнить её зримым содержанием - это великая миссия музея», - заявила генеральный директор Псковского музея-заповедника.