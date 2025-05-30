Культура

Завершилась акция по сбору книг для деревень Псковской области

Завершилась акция по сбору детских книг для библиотек в деревне Церковище Усвятского района и деревне Осыно Себежского района, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» основателя фонда «Земляки» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Завершилась наша акция по сбору детских книг для библиотек в деревне Церковище Усвятского района и деревне Осыно Себежского района. Огромная благодарность всем, кто откликнулся! Вы передали не просто книги, энциклопедии и журналы — вы подарили детям доступ к знаниям, воображению и новым открытиям», - сообщил Александр Козловский.

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Он добавил, что книги в ближайшее время передадут в сельские библиотеки.