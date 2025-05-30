Культура

Фотофакт: Поэтическую поляну в музее-заповеднике «Михайловское» готовят к празднику

Монтаж сценического оборудования и павильонов для различных площадок LIX Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней пушкинской поэзии и русской культуры) начался на Поэтической (Праздничной) поляне в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Напомним, что уже в предстоящую субботу здесь, на огромном пространстве близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», развернутся главные события праздника, приуроченного к 226-летию поэта: выступления музыкантов, актёров, поэтов.

Среди участников нынешних «Дней…» — звёзды отечественного кинематографа Ирина Пегова, Алексей Кравченко и Сергей Шнырёва, московский Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, уличные театры «Огненные люди» и «Великанцы», многие-многие другие.

Напомним, что с 5 по 8 июня в Псковской области пройдет серия мероприятий, посвященных 226-летию великого поэта Александра Пушкина. В рамках программы запланировано проведение Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, Всероссийского фестиваля «Поэт в России – больше, чем поэт...», форума учителей русского языка и литературы, пешеходных экскурсий и культурно-просветительских акций.