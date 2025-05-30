Культура

Медальон псковского защитника Брестской крепости впервые представили в музее

Медальон защитника Брестской крепости - псковича Матвея Яковлева, а также фрагменты расплавленного кирпича и металла Брестской крепости представили в Псковском музее-заповеднике в рамках выставки одного предмета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Экспонаты в фонды Псковского музея-заповедника передала в 1980-м году Вера Яковлева, внучка псковича.

«Медальон представляет собой прямоугольную коробочку из оцинкованной жести (50х33х4 мм) с ушком для тесьмы. Внутри помещался вкладыш из бумаги (пергаментная и газетная бумага) с личными данными бойца, выполненный типографским способом. Такой медальон не был герметичным и поэтому вкладыш с данными быстро приходил в негодность. В 1937 г. снят с довольствия РККА. Но всё же встречается у бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. В соответствии с уставом один экземпляр вкладыша изымался похоронной командой, а второй вкладывался обратно в медальон и оставлялся "при убитом или умершем от ран". На основе вкладышей составлялись списки безвозвратных потерь», - рассказали в музее.

Матвей Яковлев (1913-1941) – младший лейтенант, командир саперного взвода саперной роты 3-го стрелкового батальона 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии.

Родился 12 июня 1913 года в Пскове. Учился в железнодорожной школе, а после ее окончания – в Псковском землеустроительном техникуме. Работал в бюро инвентаризации при горкомхозе. В 1935-1937-х годах служил в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.Вновь в РККА с 1939 года. Участник советско-финской войны 1939-1940-го года. Закончил курсы младших лейтенантов. В 1941-м году младший лейтенант Яковлев служит в приграничном Бресте.

22 июня 1941 года находился в Брестской крепости. Сражался в расположении полка на Кобринском укреплении. Командир 44-го стрелкового полка Герой Советского Союза майор Петр Гаврилов пишет о начале войны:

«...Тогда я решил – оставшимися бойцами организовать оборону крепости. В помещениях 1-й роты, в казематах справа от Северных ворот, я обнаружил около 100 человек. Там встретил командиров своего полка младшего лейтенанта Яковлева М. М. и младшего политрука Иванова Ф. В. Приказал им занять оборону по гребню вала по обе стороны от ворот, оседлать ворота и ни одного фашиста в крепость не пропустить. В плен не сдаваться, биться до последнего дыхания, трусов и предателей Родины расстреливать на месте...».

Чуть позднее Гаврилов П. М. добавляет: «...50 человек послал на усиление рот на валы (Самойлову и Яковлеву) ...».

В ходе боев 22 июня Яковлев М. М. получает смертельное ранение и, вероятно, перенесен в Восточный форт. О чем Гаврилов П. М. далее пишет: «...Младший лейтенант Яковлев М. М. получил тяжелое осколочное ранение в грудь. Силы его быстро таяли. На моих глазах смертельно раненный Яковлев своей кровью написал на стене одного из казематов бессмертные слова: "Умираю за Родину"...».

25 июня, первое партсобрание в Восточном форте. Гаврилов П. М. вспоминает: «...Мы первыми приняли в партию посмертно героических защитников Восточного форта красноармейца Улкенбаева, младшего лейтенанта Матвея Матвеевича Яковлева...».

Имя псковича, младшего лейтенанта Яковлева М. М. увековечено на плитах мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Экспонат представлен в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. На выставке представлены предметы солдатского быта, вещи военной поры, которые являются беспристрастными свидетелями событий военного времени. Таким образом, цель проекта показать подвиг участника Великой Отечественной войны через конкретный музейный экспонат. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов истории Великой Отечественной войны.