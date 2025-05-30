Культура

Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский»

Самое долгожданное музейное событие 2025 года - фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский», пройдёт на территории Псковского Кремля через 15 дней, 28 июня. О главных клубах-участниках фестиваля рассказали в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник/ Telegram-канал

Клуб «Псковский двор»

Клуб занимается реконструкцией Псковского ополчения XIV века времён Куликовской битвы и воинов Дерптского епископства XII века времён Ледового побоища.

Клуб «Плесков град»

Клуб занимается реконструкцией Руси XIII века. Он является одним из организаторов фестиваля «Ледовое побоище» в Самолве.

Клуб «Псковская вольница»

Клуб занимается историей XIII-XIV веков, историей периода противостояния Руси и Орды, а также историей Псковской и Новгородской земель.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.