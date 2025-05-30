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Клуб исторического танца и фолк музыка продемонстрировали умения на фестивале «Исаборг»

14.06.2025 12:40|ПсковКомментариев: 0

Исторические танцы со зрителями и фолк-музыка на одном из самых древних видов волынки радуют зрителей на фестивале раннесредневековой культуры «Исаборг», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Музыкальное сопровождение открытия фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» обеспечивала группа фолк музыки «Трикветрум» (Санкт-Петебруг), а яркие танцы демонстрировал клуб исторического танца «Гельвеция» (Тюмень, Великий Новгород).

Творческие коллективы продемонстрировали старинные народные танцы и музыкальные произведения. 

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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