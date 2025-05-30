Культура

«Мужицкие игры» удивили зрителей фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг»

«Мужицкие игры» и «Бой неравных отрядов» собрали вокруг себя более сотни зрителей фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На ристалище Изборской крепости проходят «Мужицкие игры», женское состязание «Изборск в осаде» и «Бой неравных отрядов». Объединения реконструкторов в личном и командном зачете проходят полосы препятствий и сражаются в противником.

Женское состязание «Изборск в осаде» представил из себя состязание личного зачета, где женщинам было необходимо пройти полосу препятствий (попасть луком в врага, не расплескать воду из ведра, не уронить «ребенка»). Победительницей стала Алена Горчичная.

«Мужицкие игры» стали аналогичным способом выявить самых ловких и сильных участников фестиваля.

«Неравный бой» представил из себя командное столкновение отряда заряженных оружием «врагов» против такого же отряда «защитников». Сначала состязаются равные отряды, с постепенным выбыванием проигравших игроков.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».