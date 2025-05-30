Культура

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию Парада Победы

Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию Парада Победы, которую представит 24 июня московский Музей Победы на своем сайте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Музей Победы

Онлайн-пользователей приглашают вспомнить триумфальное шествие армии-победителя по главной площади СССР. Зрителей ждут новая мультимедийная выставка, цифровая экскурсия, историческая передача и кинохроника события в цвете и черно-белой съемке.

«24 июня 1945 года в 10 часов утра на Красной площади в Москве состоялся парад в ознаменование Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом командующий войсками 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский», — рассказали в Музее Победы.

Новая мультимедийная выставка Музея Победы подробно расскажет о подготовке Парада Победы - о предложениях Генерального штаба по проведению этого знаменательного события, о приказаниях Сталина и многое другое. Пользователи узнают, как проходил парад, какие изменения пришлось вносить перед началом, сколько человек и единиц боевой техники участвовали в нем, а также как прошел заключительный торжественный салют. Интерактивный проект сопровождается цифровой экскурсией.

Онлайн-программу «День в истории» также посвятят параду и расскажут, когда было принято решение о проведении победного шествия, кто помогал в изготовлении специального обмундирования для фронтовиков, с какими трудностями столкнулись при подготовке торжественного марша, а также как доставляли на парад вражеские знамена и штандарты и почему сержанты Егоров, Кантария и Берест, водрузившие Знамя Победы на Рейхстаг, не принимали участия в параде. Сюжет дополнен хроникой и воспоминаниями участников.

Виртуальные гости увидят запись Парада Победы на Красной площади 1945 года, подготовленную Центральной Ордена Красного Знамени студией документальных фильмов. Короткометражка изготовлена в цвете, что было редкостью для отечественной кинопродукции 1940-х годов. Снимали на цветную трофейную немецкую кинопленку Agfacolor. В Москву для киносъемок Парада Победы собрали лучших кинооператоров фронтовых киногрупп. Монтаж и озвучивание производились в Берлине, так как там было необходимое оборудование.

Кроме того, интернет-зрители увидят легендарную черно-белую кинохронику Парада Победы. Документальные кадры запечатлели прибытие почетных иностранных гостей, проход парадных расчетов по площади, лица рядовых и офицеров — участников Парада, поверженные знамена гитлеровской Германии, отрывок речи маршала Жукова и многое другое.