Жителей Псковской области пригласили на онлайн-программу к 80-летию Парада Победы, которую представит 24 июня московский Музей Победы на своем сайте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии: Музей Победы
Онлайн-пользователей приглашают вспомнить триумфальное шествие армии-победителя по главной площади СССР. Зрителей ждут новая мультимедийная выставка, цифровая экскурсия, историческая передача и кинохроника события в цвете и черно-белой съемке.
Новая мультимедийная выставка Музея Победы подробно расскажет о подготовке Парада Победы - о предложениях Генерального штаба по проведению этого знаменательного события, о приказаниях Сталина и многое другое. Пользователи узнают, как проходил парад, какие изменения пришлось вносить перед началом, сколько человек и единиц боевой техники участвовали в нем, а также как прошел заключительный торжественный салют. Интерактивный проект сопровождается цифровой экскурсией.
Онлайн-программу «День в истории» также посвятят параду и расскажут, когда было принято решение о проведении победного шествия, кто помогал в изготовлении специального обмундирования для фронтовиков, с какими трудностями столкнулись при подготовке торжественного марша, а также как доставляли на парад вражеские знамена и штандарты и почему сержанты Егоров, Кантария и Берест, водрузившие Знамя Победы на Рейхстаг, не принимали участия в параде. Сюжет дополнен хроникой и воспоминаниями участников.
Виртуальные гости увидят запись Парада Победы на Красной площади 1945 года, подготовленную Центральной Ордена Красного Знамени студией документальных фильмов. Короткометражка изготовлена в цвете, что было редкостью для отечественной кинопродукции 1940-х годов. Снимали на цветную трофейную немецкую кинопленку Agfacolor. В Москву для киносъемок Парада Победы собрали лучших кинооператоров фронтовых киногрупп. Монтаж и озвучивание производились в Берлине, так как там было необходимое оборудование.
Кроме того, интернет-зрители увидят легендарную черно-белую кинохронику Парада Победы. Документальные кадры запечатлели прибытие почетных иностранных гостей, проход парадных расчетов по площади, лица рядовых и офицеров — участников Парада, поверженные знамена гитлеровской Германии, отрывок речи маршала Жукова и многое другое.