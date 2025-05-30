Культура

Гостей фестиваля «Довмонт Псковский» порадуют живой музыкой в стиле фолк-рок

Для гостей фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» выступят коллективы с живой музыкой в стиле фолк-рок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображения: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Группа «Вольный ветер»

Музыканты этого коллектива уже более 10 лет является участниками различных по тематике и масштабу фестивалей в России и за её пределами. В репертуаре группы множество ярких авторских композиций, уникальные аранжировки русских народных песен, скандинавского и кельтского фольклора. В творчестве «Вольного ветра» гармонично переплетаются легендарный дух далёкого прошлого, мистика и современный темп жизни.

Группа примет участие в торжественном открытии праздника в 12:30 и также выступит на главной сцене в 14:30.

Фолк-рок-группа «Тёрн»

Тёрн – группа, открывшая портал в современность для народного творчества. В музыке коллектива старинная народная песня встречается с суровой реальностью современного звука. Гусли работают от розетки, а компанию им составляют синтезатор и рок-гитары. Изюминкой коллектива является уникальный вокал участниц. На фестивале можно будет услышать лучшие композиции фолк-рок группы в авторской аранжировке.

Концерт станет финальным аккордом исторического праздника. Начало в 20:00.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Напомним, что в фестивале также будут участвовать клубы исторической реконструкции.