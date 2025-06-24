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Культура

Победитель шестого сезона псковской «Битвы талантов»: Проект подарит заряд эмоций

24.06.2025 17:38|ПсковКомментариев: 0

Победительница шестого сезона «Битвы талантов», певица Софья Самсонова поделилась своим видением проекта и заверила будущих участников, что участие в нем позволит раскрыть свой потенциал.

«Битва талантов подарит каждому участнику большой заряд эмоций, прокачает ваш опыт выступлений перед большой аудиторией и, конечно, подарит настоящий дух соревнований, где каждый может проявить свои способности! Битва подарила мне новые знакомства и зарядила меня на достижение новых побед!» - поделилась Софья Самсонова.

Как отметили руководители проекта, кастинг на участие в восьмом сезоне продолжается. Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте нужно в личные сообщения группы. Вопросы можно задать по телефону: 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования День города Пскова 27 июля.

Организаторами и партнерами проекта выступают, в частности, ПЛН, радио ENERGY, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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