Победитель шестого сезона псковской «Битвы талантов»: Проект подарит заряд эмоций

Победительница шестого сезона «Битвы талантов», певица Софья Самсонова поделилась своим видением проекта и заверила будущих участников, что участие в нем позволит раскрыть свой потенциал.
Как отметили руководители проекта, кастинг на участие в восьмом сезоне продолжается. Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте нужно в личные сообщения группы. Вопросы можно задать по телефону: 8-911-350-19-14.
Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования День города Пскова 27 июля.
Организаторами и партнерами проекта выступают, в частности, ПЛН, радио ENERGY, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.