Культура

Первый кастинг «Битвы талантов» в Пскове пройдет 29 июня

Первый кастинг «Битвы талантов» в Пскове пройдет в это воскресенье, 29 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Первый отбор состоится в ближайшее воскресенье в 16:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Вход свободный.

Прием заявок на кастинг продолжается. Однако вакантных мест для участия в кастинге остается все меньше. Организаторы готовы увидеть любой талант — как танец, песню, так и музыкальное исполнение и даже акробатические пируэты.

Заявки от желающих принять участие принимаются в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте нужно в личные сообщения группы. Вопросы можно задать по телефону: 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования День города Пскова 27 июля.

Организаторами и партнерами проекта выступают, в частности, ПЛН, радио ENERGY, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.