Культура

Благодаря псковской «Битве талантов» я стал увереннее в себе — финалист седьмого сезона

«Битва талантов» в Пскове — это классный опыт, который дает возможность показать свои умения и познакомиться с другими ребятами, которые тоже любят танцы, рассказал финалист седьмого сезона «Битвы талантов» Геор, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

«Благодаря этому шоу я стал увереннее в себе и понял, что если очень хотеть и много тренироваться, можно добиться крутых результатов», - говорит Геор.

По его словам, участвовать в «Битве талантов» стоит, потому что это отличный шанс выступить на большой сцене, проверить свои силы и просто получить удовольствие от танца. Тут ты не просто соревнуешься — ты учишься и развиваешься.

«Самый яркий момент для меня — когда я впервые вышел на сцену и почувствовал, как зал поддерживает меня. Это было очень здорово и вдохновляюще, я запомню это надолго! Приходите на кастинг, не пожалеете», - заключает Геор.

Напоминаем, первый отбор состоится в ближайшее воскресенье в 16:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Вход свободный.