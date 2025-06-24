Благодаря псковской «Битве талантов» я стал увереннее в себе — финалист седьмого сезона

«Битва талантов» в Пскове — это классный опыт, который дает возможность показать свои умения и познакомиться с другими ребятами, которые тоже любят танцы, рассказал финалист седьмого сезона «Битвы талантов» Геор, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.
По его словам, участвовать в «Битве талантов» стоит, потому что это отличный шанс выступить на большой сцене, проверить свои силы и просто получить удовольствие от танца. Тут ты не просто соревнуешься — ты учишься и развиваешься.
Напоминаем, первый отбор состоится в ближайшее воскресенье в 16:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Вход свободный.
Прием заявок на кастинг продолжается. Однако вакантных мест для участия в кастинге остается все меньше. Организаторы готовы увидеть любой талант — как танец, песню, так и музыкальное исполнение и даже акробатические пируэты.
Заявки от желающих принять участие принимаются в официальной группе проекта. Отправить информацию о себе и своем таланте нужно в личные сообщения группы. Вопросы можно задать по телефону: 8-911-350-19-14.
Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в рамках празднования День города Пскова 27 июля.
Организаторами и партнерами проекта выступают, в частности, ПЛН, радио ENERGY, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн» при поддержке управления культуры администрации города Пскова.