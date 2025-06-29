Посвященное участникам СВО музейное пространство появится в Великих Луках

Великолучанин Вячеслав Сизов стал победителем во всероссийском конкурсе «Единой России» по поддержке гражданских инициатив, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
Проект «Герои, живущие среди нас» Вячеслава Сизова стал победителем конкурса в номинации «Лучшая местная инициатива» и будет реализован в Великих Луках.
Ранее в городе при поддержке местного отделения Российского военно-исторического общества и правительства региона открылась выставка «Униформа России с XVIII века до наших дней».
Теперь его новый проект дополнит уже существующую экспозицию. Благодаря этому в городе появится музейное пространство, посвящённое участию великолучан в специальной военной операции. В нём будут представлены информационные стенды о земляках-героях и редкие артефакты, собранные Вячеславом Сизовым. Экспозиция будет включать залы «Живая память героев», зал военного костюма и зал ведомственной униформы России — от армии до железнодорожников, от ФСИН до летчиков.