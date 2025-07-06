Министерство культурного наследия Псковской области переезжает. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве, новый адрес: улица Розы Люксембург, дом 12, 1 этаж.
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«В связи с переездом министерства культурного наследия Псковской области прием документов будет организован с 9 июля 2025 года по новому адресу: город Псков, улица Розы Люксембург, дом 12, 1 этаж. Благодарим за понимание!» - рассказали в министерстве.
Ранее комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области находился на улице Конной, 2.
Напомним, с 1 июля областные комитеты переименовали в министерства.