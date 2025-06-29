Культура

«Гостей со всех волостей» принимали на Ивана Купалу в Пушкинском заповеднике. ФОТО

Порядка четырёхсот участников и зрителей несмотря на дождь собрал фольклорный праздник «Купаленка — ночь маленька» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

В «Пушкинскую деревню», в «Музей-мельницу в деревне Бугрово», к мельничной запруде пришли и приехали местные жители, псковичи, новгородцы и нижегородцы, гости из обеих российских столиц и из многих других российских городов и даже из соседней Беларуси. Руководитель службы массовых музейных мероприятий Наталья Виноградова особо отметила, что на «Купаленке…» были туристы, которые, по их словам, в прошлом году попали на праздник случайно, а в этом июле уже ехали целенаправленно. «Порадовало и то, что многие наши гости были в русских национальных костюмах, причём очень качественно выполненных», — отметила Наталья Виноградова.

Напомним, что интерактивное театральное действо в этом году шло по не самому стандартному сюжету. В его основу легла экспедиционная запись древнего обряда — заговора на ведьму. В ней участвовали и водяной, и русалки, владеющие волшебным жемчугом, и ведьма, и Иван с Марьей, однако не взрослая, возлюбленная пара, а дети — брат и сестра.

Участники праздника активно брали купальские мастер-классы и по достоинству оценили фотозоны, которые приготовили для них в Бугрово.

Финальным аккордом праздника стал купальский костёр на реке Луговке, посередине мельничной запруды, который несмотря на дождь великолепно разгорелся, — подытожили в Пушкинском заповеднике.