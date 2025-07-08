Культура

Редкий портрет представят на выставке в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике представили редкий портрет фармацевта Густава Зоргенфрея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Работа написана в 1890-х годах неизвестным, предположительно, псковским художником. На портрете изображен пожилой полный достоинства седовласый мужчина, с внимательным и выразительным взглядом.

Полученный портрет после смерти Густава Зоргенфрея хранился в Петербурге, в семье его младшего сына Курта, экономиста с университетским образованием, преподававшего на Высших коммерческих курсах М. В. Побединского, затем после 1917 года в высших учебных заведениях Ленинграда. Курт Зоргенфрей умер в 1942 году в блокадном Ленинграде, но портрет был сохранен его близкими и возвращен в семью, его дочери, театральному режиссеру Елене Зоргенфрей (1907-1990), передавшей эту семейную реликвию своему старшему сыну - лауреату государственной премии в области физики Владимиру Николаеву. Именно он принял решение передать портрет в Псковский музей-заповедник, и его желание после его смерти было осуществлено его вдовой Аллой Шелаевой, кандидатом филологических наук, историком культуры, постоянным участником Философовских чтений в Бежаницах, автором работ о творчестве другого члена семьи Зоргенфреев – поэта и переводчика Вильгельма Зоргенфрея (которому Владимир Николаев приходился внучатым племянником).

«Этот портрет висел на стене в моей квартире более тридцати лет, написан неизвестным несомненно талантливым художником, имя которого возможно скрывается за рамочным обрамлением полотна. Надеюсь, сотрудники музея, опытные искусствоведы и реставраторы, смогут определить автора и уточнить время создания портрета. Это дарение произошло благодаря моей удачной встрече на Бежаницких чтениях в 2023 году с Марией Проценко, старшим научным сотрудником художественного отдела Псковского музея, которая с большим интересом отнеслась к истории портрета и профессионально подготовила его передачу в музей», – рассказала Алла Шелаева.

Также она отметила, что иногда использует псевдоним Алина Зоргенфрей, под которым недавно выступила как редактор сборника стихов молодого псковского поэта Александра Лугинского «Пульс времени», который вручила в подарок музею.

Густав Зоргенфрей (1839-1896) в 1864 году закончил Дерптский университет и связал свою жизнь с Псковом. Он был хорошо известен как фармацевт врачебного губернского правления и общественный деятель. С 1874 года неоднократно избирался гласным городской думы и в Совет Земского банка. Известно, что он активно занимался просветительской деятельностью в городе, читал лекции по врачебному делу и фармацевтике. Был учредителем «Общества Псковских врачей, ветеринаров и фармацевтов» и многих общественных комитетов. В 1880-е годы получил чин коллежского советника. В 1872 году Густав Зоргенфрей приобрел у провизора Эдуарда Дипнера самую большую в Пскове, так называемую «Старую аптеку» на углу Садовой и Сергиевских улиц возле церкви Василия на Горке, которая пользовалась признанием псковичей и просуществовала до первых бомбежек Пскова в Великую Отечественную войну. У Густава Зоргенфрея и его жены Эммы, урожденной Ширер, было трое сыновей – Густав (1871-1934), Оттон (1874-1914), Курт (1878- 1942) и дочь Эмма (1879-1964), в замужестве Виндт.

Они также воспитывали сына рано умершего младшего брата Густава Зоргенфрея Александра Вильгельма (1882-1938), впоследствии ставшего поэтом, переводчиком и издателем, а также близким другом Александра Блока. Экземпляр единственного прижизненного стихотворного сборника Зоргенфрея «Страстная суббота», выпущенного в 1922 году хранится в древлехранилище Псковского музея. Его переиздание в составе сборника «Страстная суббота. Стихи, воспоминания, переводы. СПб, 2014» был подготовлен А. А. Шелаевой (сост., вступ. статья, примеч.) и также подарен ею псковскому музею.

Портрет Густава Зоргенфрея впервые представлен вниманию публики на выставке портретов «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию были» из собрания Псковского музея-заповедника.