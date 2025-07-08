Редкий портрет представят на выставке в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике представили редкий портрет фармацевта Густава Зоргенфрея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии: Псковский музей-заповедник
Работа написана в 1890-х годах неизвестным, предположительно, псковским художником. На портрете изображен пожилой полный достоинства седовласый мужчина, с внимательным и выразительным взглядом.
Полученный портрет после смерти Густава Зоргенфрея хранился в Петербурге, в семье его младшего сына Курта, экономиста с университетским образованием, преподававшего на Высших коммерческих курсах М. В. Побединского, затем после 1917 года в высших учебных заведениях Ленинграда. Курт Зоргенфрей умер в 1942 году в блокадном Ленинграде, но портрет был сохранен его близкими и возвращен в семью, его дочери, театральному режиссеру Елене Зоргенфрей (1907-1990), передавшей эту семейную реликвию своему старшему сыну - лауреату государственной премии в области физики Владимиру Николаеву. Именно он принял решение передать портрет в Псковский музей-заповедник, и его желание после его смерти было осуществлено его вдовой Аллой Шелаевой, кандидатом филологических наук, историком культуры, постоянным участником Философовских чтений в Бежаницах, автором работ о творчестве другого члена семьи Зоргенфреев – поэта и переводчика Вильгельма Зоргенфрея (которому Владимир Николаев приходился внучатым племянником).
Также она отметила, что иногда использует псевдоним Алина Зоргенфрей, под которым недавно выступила как редактор сборника стихов молодого псковского поэта Александра Лугинского «Пульс времени», который вручила в подарок музею.
Густав Зоргенфрей (1839-1896) в 1864 году закончил Дерптский университет и связал свою жизнь с Псковом. Он был хорошо известен как фармацевт врачебного губернского правления и общественный деятель. С 1874 года неоднократно избирался гласным городской думы и в Совет Земского банка. Известно, что он активно занимался просветительской деятельностью в городе, читал лекции по врачебному делу и фармацевтике. Был учредителем «Общества Псковских врачей, ветеринаров и фармацевтов» и многих общественных комитетов. В 1880-е годы получил чин коллежского советника. В 1872 году Густав Зоргенфрей приобрел у провизора Эдуарда Дипнера самую большую в Пскове, так называемую «Старую аптеку» на углу Садовой и Сергиевских улиц возле церкви Василия на Горке, которая пользовалась признанием псковичей и просуществовала до первых бомбежек Пскова в Великую Отечественную войну. У Густава Зоргенфрея и его жены Эммы, урожденной Ширер, было трое сыновей – Густав (1871-1934), Оттон (1874-1914), Курт (1878- 1942) и дочь Эмма (1879-1964), в замужестве Виндт.
Они также воспитывали сына рано умершего младшего брата Густава Зоргенфрея Александра Вильгельма (1882-1938), впоследствии ставшего поэтом, переводчиком и издателем, а также близким другом Александра Блока. Экземпляр единственного прижизненного стихотворного сборника Зоргенфрея «Страстная суббота», выпущенного в 1922 году хранится в древлехранилище Псковского музея. Его переиздание в составе сборника «Страстная суббота. Стихи, воспоминания, переводы. СПб, 2014» был подготовлен А. А. Шелаевой (сост., вступ. статья, примеч.) и также подарен ею псковскому музею.
Портрет Густава Зоргенфрея впервые представлен вниманию публики на выставке портретов «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию были» из собрания Псковского музея-заповедника.