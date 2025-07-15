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Жителей и гостей Псковской области приглашают в тур в музей-усадьбу Софьи Ковалевской

15.07.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Всех желающих приглашают в тур в усадьбу Софьи Ковалевской в великолукской деревне Полибино, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике. 

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Участники тура в Полибино узнают, почему единственный в мире музей первой женщины-профессора математики Софьи Ковалевской находится в деревне Полибино. Кто и почему называл господский дом Полибинским замком? Быль или легенда о детской комнате Сони, оклеенной не обоями, а листами с математическими формулами? А также окунутся в атмосферу дворянской усадьбы XIX века.

В рамках поездки состоится экскурсия по основной экспозиции в мемориальном флигеле, путешествие по многочисленным восстановленным залам главного усадебного дома и кабинету деда Софьи Ковалевской – Фёдора Шуберта.

 

«Прогулка по липовой аллее к усадебному озеру мимо двухсотлетних дубов позволит прочувствовать красоту провинциальной природы. Завершится программа чаепитием на веранде Полибинского замка», - рассказали в музее.

Отправление в субботу, 19 июля, в 08:00 от главного здания музея (улица Некрасова, 7) на автобусе.

Обязательна предварительная запись. Телефон для справок и бронирования: +78112663311.

Источник: Псковская Лента Новостей
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