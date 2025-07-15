Культура

Состоялся третий кастинг восьмого сезона псковского проекта «Битва талантов»

В минувшую субботу состоялся третий кастинг 8-го сезона проекта «Битва талантов» в формате open-air, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: Татьяна Савраева

В этот раз на сцену вышли разножанровые участники, среди которых были как традиционные танцевальные и вокальные номера, так и модные и авторские показы псковских дизайнеров. Особое место нашлось и для стихов известных поэтов, а также для стихов собственного сочинения про Псков. Всего в кастинге приняло участие около 60 человек – самым младшим недавно исполнилось 5 лет.

В качестве жюри в этот раз выступали:

Известный и популярный хореограф и балетмейстер — Алевтина Годунова-Расшивалова

Первая Вице Мисс Псков — Мария Евстафьева

Директор проекта — Николай Королев

Музыкант и гитарист — Вадим Flowers

Итоговые списки тех, кто выйдет в финал, будут опубликованы по прошествии всех кастингов проекта.

Финал Битвы талантов пройдет в День города, 27 июля в Зеленом театре.

Организаторами проекта «Битва талантов-2025» выступают: ПЛН, радио «ENERGY», МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», при поддержке управления культуры администрации города Пскова.