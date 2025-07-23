Культура

Перспективы сотрудничества обсудили представители высших учебных заведений России с музейщиками «Михайловского»

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 25 июля, встретились за круглым столом с представителями различных вузов России, прибывших в музей в качестве волонтёрского отряда под эгидой фонда «Сохраняя наследие», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Деловой разговор, который модерировала заместитель директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева, начался с обсуждения перспектив сотрудничества гостей и принимающей их стороны. Так, Екатерина Дмитриева рассказала волонтёрам об отдельных задачах, которые музейщики планируют решить в ближайшее время или в недалёком будущем. В её сообщении были затронуты вопросы развития территорий, входящих в зону ответственности музея-заповедника — к примеру, инфраструктурные особенности и проблемы псковских пушкинских мест или некоторые частные моменты деятельности учреждения, как то: формирование гастротуристического направления, ассортимента сувенирной продукции, проч., проч. О богатейших возможностях, которое «Михайловское» предоставляет для научно-культурного туризма, рассказал гостям учёный секретарь музея-заповедника Эдуард Узенёв.

Доброхоты активно включились в обсуждение путей решения музейных проблем и задач, рассказав о своём опыте и своих интеллектуальных наработках. Так, в частности, значительная часть разговора за круглым столом была посвящена тонкостям грантовой работы. А например, при обсуждении вопросов продвижения тех или иных музейных продуктов сотрудники «Михайловского» получили конкретное предложение: Евгения Потапова, аспирант УрФУ, научный сотрудник и экскурсовод одного из крупнейших литературных музеев страны — Объединенного музея писателей Урала, порекомендовала привлечь к разработке и проведению этой работы своих студентов, получающих в университете профильное образование.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что волонтёрский отряд под эгидой фонда «Сохраняя наследие» — крупнейшей волонтерской и экологической инициативы Благотворительного фонда Владимира Потанина в партнерстве с благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство» будет работать в Пушкинском заповеднике до 1 августа.