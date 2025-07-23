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Культура

С творчеством выдающегося русского живописца познакомил молодых художников сотрудник Пушкинского pаповедника

26.07.2025 14:40|ПсковКомментариев: 0

Сергей Пинчук, научный сотрудник мемориальной усадьбы «Тригорское» в составе Государственного Пушкинского заповедника, прочёл для молодых художников и их наставников лекцию о судьбе русского художника Василия Мешкова.  

Фото здесь и далее: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». 

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, слушателями Сергея Пинчука стали студенты Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, которые сейчас проходят практику в псковских пушкинских местах, а также их преподаватели. 

Василий Мешков — выдающийся представитель русской академической школы, особо подчеркнул в своём рассказе Сергей Пинчук. Так счастливо сложилось, что жизнь и судьба живописца оказались тесно связанными с Псковской губернией и с псковскими пушкинскими местами. Во время Первой мировой войны Мешков служил в Пскове при штабе Северо-Западного фронта. Тогда же он впервые побывал в бывшей усадьбе Пушкиных и Ганнибалов. Документальное свидетельство об этом можно найти в воспоминаниях писательницы Варвары Тимофеевой (Починковской) «Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911—1918 гг.». Так, в частности, Тимофеева, бывшая в тот период, по сути, хранительницей усадьбы поэта, писала: «Молодой художник, прямо с фронта… Я предложила ему поселиться в нашем флигеле, в комнате попечителя. Обрадовался, как ребёнок. Он будет писать здесь этюды». И ещё: «Гостивший у нас художник В.В. Мешков, сын известного московского профессора, ученик Моро и Моннэ, всё писал здесь этюды Тригорского и Михайловского. Особенно хорош был этот вечер в Тригорском, когда мы ужинали и пили чай в «доме Лариных» при открытом окне. Старинный дом со старинной обстановкой. Старинные окна с солнцем выжженными стёклами выходят на лужайку и пруд с качающимися на нём белыми кувшинками. Старинный парк мечтательно дремлет в отдалении».  

В фондах Государственного музея-заповедника «Михайловское» хранятся работы Василия Мешкова, напомнили в учреждении. Это, например, тот самый, ранний, 1916 года, «Дом Лариных» — первое известное на сегодня живописное изображение дома в Тригорском; сейчас эта работа занимает особое место в экспозиции дома-музея Осиповых и Вульфов. Или этюд «Михайловское. Озеро Маленец», написанный в 1955 году. Ракурс, использованный художником при создании этой картины, по словам Дарьи Плотниковой, главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника — «единственный в собрании музея». 

Художники с большим вниманием отнеслись ко всему, сказанному Сергеем Пинчуком, отметили в музее-заповеднике, а по окончании лекции с интересом листали книги и альбомы с публикациями о Василии Мешкове, которые также подобрал для них сотрудник «Тригорского».   

Напомним, что учебная практика-2025, организованная для будущих живописцев и графиков из знаменитой «Репинки» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», уже подходит к концу. Молодые люди побывали на специально организованных для них экскурсиях по Пушкинскому заповеднику и в течение почти полутора месяцев работали на пленэрах в мемориальных усадьбах и в их окрестностях, в интерьерах домов-музеев. По итогам практики завтра, 27 июля, запланировано открытие традиционной выставки «Первая встреча». Большую экспозицию сейчас монтируют в фойе большого театрально-концертного зала в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). 

Источник: Псковская Лента Новостей
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