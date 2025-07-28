Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Вакансии в «Россетях»
Легким десертам — легкая сметана
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
Плюсы РКО в банке ПСБ
Псков Летние террасы
Господин Рейтингомер
Баня «Гельдт» Открывается 1 августа
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Мошенники под видом операторов
Бизнес В Великих Луках
город благодарен ТОСам
Профсоюзы о производственных травмах
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Культура 28.07.2025 16:431 В мире викингов: под Новосокольниками воссоздали поселение времён Древней Руси 31.07.2025 13:470 Организаторы изборского «Железного града» рассказали, в чем его уникальность 31.07.2025 13:340 Открытая творческая мастерская «Пусть гусли звучат!» состоится в Пскове 15 августа 31.07.2025 13:120 Александр Донецкий: Движение реконструкторов вновь переживает свой расцвет 31.07.2025 12:500 Изборский «Железный град» сохраняет духовно-нравственные ценности — организаторы 31.07.2025 12:140 Сборная экскурсия «Районы, кварталы» пройдет по исторической части Пскова 3 августа
 
 
 
Самое популярное 24.07.2025 10:042 Соцфонд с 1 августа увеличит страховые пенсии россиян 30.07.2025 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе 29.07.2025 12:460 Порховский терапевт скончался во время приема 27.07.2025 08:205 Шесть БПЛА сбили в Псковской области 24.07.2025 17:070 Девушка утонула на псковском пляже
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Александр Донецкий: Движение реконструкторов вновь переживает свой расцвет

31.07.2025 13:12|ПсковКомментариев: 0

Расцвет движения реконструкторов наблюдается на данный момент в России и в Псковской области. Такое мнение озвучил начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Движение реконструкторов переживает расцвет. Были годы, когда до 1000 бойцов приезжали на фестиваль "Железный град". В 2007 году, когда проводился первый фестиваль, и потом несколько лет был всплеск. Тысяча бойцов и конные всадники приезжали к нам, было зрелищно. Потом, в эпидемию COVID-19, произошел спад. Тогда удар был нанесен по всем массовым мероприятиям, а подобные события влияют на общую атмосферу», - сказал Александр Донецкий.

Он подчеркнул, что музей мог отказаться от проведения «Железного града» на фоне спада интереса, но не стал. Было решено продолжать традиции полюбившегося всем фестиваля.

«Мы пережили ковид, закрытые границы, Сейчас мы тоже переживаем непростые времена, но происходит новый всплеск интереса к реконструкции, связанный с внутренним туризмом. Фестиваль возобновился, и музей продолжает эту традицию», - заключил Александр Донецкий.

Напомним, фестиваль состоится 2 августа на территории Изборской крепости. Клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова воссоздадут события XIV –XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Фестиваль «Железный град-2025» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.

Пресс-портрет
Донецкий Александр Журналист, кандидат филологических наук
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Изменят ли, на Ваш взгляд, демографическую ситуацию законодательные инициативы: сажать рядом разнополых коллег, выплаты беременным студенткам, налог на бездетность и т.п.?
В опросе приняло участие 203 человека
Сюжет: Фестиваль «Железный град-2025» Организаторы изборского «Железного града» рассказали, в чем его уникальность Александр Донецкий: Движение реконструкторов вновь переживает свой расцвет Изборский «Железный град» сохраняет духовно-нравственные ценности — организаторы «Беседка»: Фестиваль «Железный град-2025» Многодетные семьи и участники СВО смогут бесплатно посетить фестиваль «Железный град» в Изборске Около 100 реконструкторов примут участие в фестивале «Железный град» Опубликована программа фестиваля «Железный град», который пройдёт в Изборске Фестиваль «Железный град» состоится в Изборске 2 августа
31.07.2025, 13:470 Организаторы изборского «Железного града» рассказали, в чем его уникальность 31.07.2025, 13:430 «Дневной дозор»: Как преодолеть кадровый кризис в местном самоуправлении? 31.07.2025, 13:410 Второй круг Юношеской футбольной лиги Северо-Запад возобновится 2 августа в Великих Луках 31.07.2025, 13:340 Открытая творческая мастерская «Пусть гусли звучат!» состоится в Пскове 15 августа
31.07.2025, 13:330 Рост собственных доходов в Островском районе за 6 лет увеличился на 65% 31.07.2025, 13:150 Соревнования для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья впервые пройдут в Великих Луках 31.07.2025, 13:120 Александр Донецкий: Движение реконструкторов вновь переживает свой расцвет 31.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о развитии Островского района
31.07.2025, 13:000 Почти 500 детей из Псковской области пройдут патриотические смены «Время юных героев» 31.07.2025, 12:560 Велопробег из Пскова до Идрицы состоялся в честь победы в Великой Отечественной войне 31.07.2025, 12:500 Изборский «Железный град» сохраняет духовно-нравственные ценности — организаторы 31.07.2025, 12:470 Опубликована афиша мероприятий к 95-летию ВДВ в Великих Луках
31.07.2025, 12:390 Прекращено уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Моглино» Ольги Торбич 31.07.2025, 12:300 В Великих Луках начались работы по замене гранита на территории Вечного огня 31.07.2025, 12:290 Буфет просят открыть в Палкинской средней школе 31.07.2025, 12:170 Приставы взыскали с жительницы Великих Лук 28 тысяч рублей за кражу семейной реликвии
31.07.2025, 12:140 Сборная экскурсия «Районы, кварталы» пройдет по исторической части Пскова 3 августа 31.07.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Фестиваль «Железный град-2025» 31.07.2025, 12:040 Форма медзаключения для водителей изменится с 1 марта 2027 года 31.07.2025, 11:510 «Зверьё моё»: Жизнь с глухим бульдогом-альбиносом
31.07.2025, 11:490 В псковской деревне Мазилино введен в эксплуатацию газопровод 31.07.2025, 11:450 Развитие Островского района станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 31.07.2025, 11:370 Скончался псковский архитектор-реставратор Андрей Лебедев 31.07.2025, 11:320 Участник СВО обжалует отказ гдовской ТИК в выдвижении кандидатом в депутаты
31.07.2025, 11:270 Альбом о событиях пушкинского 225-летия представили в «Михайловском» 31.07.2025, 11:230 Дело подозреваемой в даче взятки Грацкому бизнесвумен рассмотрит суд 31.07.2025, 11:050 Пять концертов органной музыки смогут посетить псковичи в августе 31.07.2025, 11:020 Партия «Новые люди» помогла тысячам студентов создать первые стартапы
31.07.2025, 11:010 Глава Гдовского района назвал причину отмены фестиваля «Наше море» 31.07.2025, 10:470 «Беседка»: Фестиваль «Железный град-2025» 31.07.2025, 10:440 T2 предупреждает о распространении вредоносных программ через связку SMS и Telegram 31.07.2025, 10:350 В Пыталовском районе отремонтировали мост через реку Лада
31.07.2025, 10:190 Оштрафованного за высказывания об отчуждении Крыма великолучанина исключили из Союза писателей 31.07.2025, 10:180 Автомобиль Volkswagen горел на улице Дружбы в Великих Луках 31.07.2025, 10:170 10% работающих псковичей при выходе из отпуска принимают успокоительные — опрос  31.07.2025, 10:050 Август в псковском TДЦ Fjord Plaza начнется с праздников и новых открытий
31.07.2025, 10:040 Завершается благоустройство территории у Чёртового ручья в Пскове 31.07.2025, 10:040 Печерянина осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества 31.07.2025, 09:530 Энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности 31.07.2025, 09:420 Артиллерийский снаряд идентифицировали вблизи пушкиногорской деревни Кузнецово
31.07.2025, 09:300 Про хейт 31.07.2025, 09:000 Почему рука тянется к телефону? Тревожный сигнал, который нельзя игнорировать 31.07.2025, 08:400 Россияне заложили около миллиона транспортных средств в 2025 году 31.07.2025, 08:200 От 15 до 45% стройматериалов в РФ могут быть фальсификатом
31.07.2025, 08:000 Счетная палата усомнилась в эффективности соцконтрактов на помощь в трудной ситуации 31.07.2025, 07:300 В РФ предложили расширить льготы на ж/д билеты для инвалидов II и III групп 31.07.2025, 07:000 День необычных музыкальных инструментов отмечают 31 июля 30.07.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал о признаках гравитационного птоза 
30.07.2025, 21:290 Инфляция в России замедлилась до 9,02 процента 30.07.2025, 21:000 Как сберечь здоровье и спасти отдых на природе, рассказал ароматерапевт  30.07.2025, 20:400 В России ввод жилья за июнь снизился на 22,7% 30.07.2025, 20:230 Представители ОНК региона посетили псковскую колонию
30.07.2025, 19:550 В мае реальные зарплаты в России выросли на 4,2% 30.07.2025, 19:290 Псковича будут судить за убийство собутыльника 9 Мая 30.07.2025, 19:063 В Пскове скачок напряжения привел перебоям в водоснабжении 30.07.2025, 19:010 Укушенного клещом псковича вылечили от болезни Лайма
30.07.2025, 18:360 Госдума предложила обязать иностранцев верифицироваться на сайтах знакомств 30.07.2025, 18:150 Михаил Вяткин: Конфликты в обкоме КПРФ не связаны с давлением извне 30.07.2025, 18:150 «Зверьё моё»: Жизнь с глухим бульдогом-альбиносом 30.07.2025, 18:020 Пилоты-чемпионы сверхлегкой авиации выступят на Кубке России в Середке
30.07.2025, 17:590 «Круглый стол»: Выдвижение кандидатов на муниципальные выборы-2025. ВИДЕО 30.07.2025, 17:581 Последнему организатору праздника «Дед Мороз начало…» в Пскове назначили штраф 30.07.2025, 17:320 Грозы и до +30 градусов прогнозируют в Псковской области 31 июля 30.07.2025, 17:240 Опубликована программа изборского фестиваля исторической поэзии «Словенское поле»
30.07.2025, 17:140 «Экосреда»: Школьное экологическое волонтерство в Острове. ВИДЕО 30.07.2025, 17:130 Жители Псковской области могут принять участие в международном конкурсе «ЭкоМир» 30.07.2025, 16:580 700 псковских семей воспользовались возможностью получить остаток маткапитала 30.07.2025, 16:500 Артур Гайдук: У «Яблока» не возникло трудностей с поиском кандидатов на выборы
30.07.2025, 16:410 Российского комика сняли с рейса из-за пьяного дебоша в Калининграде 30.07.2025, 16:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 31 июля 30.07.2025, 16:180 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 июля 30.07.2025, 16:180 Второй секретарь обкома КПРФ прокомментировал участие членов партии в выборах в качестве самовыдвиженцев
30.07.2025, 16:011 Москвич выплатил компенсацию за ДТП после изъятия смартфона псковскими приставами 30.07.2025, 15:560 Псковский бронировщик труб-стропальщик Сергей Борисов победил в конкурсе «Лучший по профессии» 30.07.2025, 15:540 Почему Олег Брячак возглавляет списки кандидатов во всех районах, пояснили в «Справедливой России» 30.07.2025, 15:470 Отпевание умершего на приеме врача порховской больницы пройдет в Троицком соборе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru