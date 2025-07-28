Культура

Александр Донецкий: Движение реконструкторов вновь переживает свой расцвет

Расцвет движения реконструкторов наблюдается на данный момент в России и в Псковской области. Такое мнение озвучил начальник отдела туризма и информационно-рекламной деятельности Государственного музея-заповедника «Изборск» Александр Донецкий в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Движение реконструкторов переживает расцвет. Были годы, когда до 1000 бойцов приезжали на фестиваль "Железный град". В 2007 году, когда проводился первый фестиваль, и потом несколько лет был всплеск. Тысяча бойцов и конные всадники приезжали к нам, было зрелищно. Потом, в эпидемию COVID-19, произошел спад. Тогда удар был нанесен по всем массовым мероприятиям, а подобные события влияют на общую атмосферу», - сказал Александр Донецкий.

Он подчеркнул, что музей мог отказаться от проведения «Железного града» на фоне спада интереса, но не стал. Было решено продолжать традиции полюбившегося всем фестиваля.

«Мы пережили ковид, закрытые границы, Сейчас мы тоже переживаем непростые времена, но происходит новый всплеск интереса к реконструкции, связанный с внутренним туризмом. Фестиваль возобновился, и музей продолжает эту традицию», - заключил Александр Донецкий.

Напомним, фестиваль состоится 2 августа на территории Изборской крепости. Клубы исторической реконструкции из Петрозаводска, Белгорода, Тулы, Санкт-Петербурга и Пскова воссоздадут события XIV –XVII веков и позволят зрителям погрузиться в эпоху средневековья, познакомиться с культурой, традициями, обычаями, жизнью и ратными подвигами воинов.

Фестиваль «Железный град-2025» проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Медиахолдинг «Гражданская пресса» выступает информационным партнером мероприятия.