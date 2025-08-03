Культура

В Изборске открылась выставка по итогам международного пленэра «Настоящая Россия»

8 августа в государственном музее-заповеднике «Изборск» торжественно открылась масштабная выставка по итогам международного пленэра с участием художников России и Китая «Настоящая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

«То, что вы видите, те произведения, которые представлены в этом зале, это действительно настоящее чудо! Чудо, которое своим талантом, своими сердцами, создали художники из Росси и Китая. Мы волнуемся сегодня, конечно, все. Ведь это было очень непросто – приехать, впервые увидеть, познакомится с Изборском и сразу представить зрителю произведения искусства, на которых Изборская крепость, Труворово городище и наши древние храмы. Для музея-заповедника «Изборск» это огромная честь. И мы благодарим Министерство культуры России и лично министра Ольгу Борисовну Любимову за доверие. Изборск в эти дни превратился в настоящий саммит искусств», - поприветствовала гостей директор Государственного музея–заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

«Выставка, конечно, потрясающая! Она создана на древней Изборской земле, где по преданию началась Россия. На картинах запечатлены наши святыни, и пусть люди, приходя на выставку, общаются с нашими святынями и приобщаются к ним», – отметил в своем приветственной речи настоятель Никольского собора Изборска подворья Псково-Печерского монастыря отец Димитрий.

Член Попечительского совета музея-заповедника «Изборск» Сергей Николаевич Савин напомнил собравшимся, что 8 августа – знаменательный день в истории Китая и России, и этот факт символичен.

Выставочный проект «Настоящая Россия» осуществлен при поддержке и участии Министерства культуры Российской Федерации, Компании по развитию культуры и искусства «Яшень» (Пекин, КНР), Санкт-Петербургской Академии художеств им. И. Е. Репина, Союза художников Санкт-Петербурга, Арт-резиденции Псковской области «Кебь».

Напомним, в конце июля–в начале августа древний Изборск и его живописные окрестности стали пространством международного пленэра, российско-китайским саммитом изобразительного искусства, местом встречи художников из Китая и России. Каждый мастер работал в своём направлении, в своей особой технике, создавая яркие произведения искусства. Результаты этого творческого взаимодействия художники двух наших стран представили в выставочном зале музея-заповедника.