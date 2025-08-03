Культура

Старинную цепочку нашли археологи в Новосокольническом районе

На территории поселения Горожане в Новосокольническом районе нашли старинную цепочку, сообщили в сообществе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: сообщество «Поселение Горожане»

«Крайне редко в слое поселения находят вещи подобной сохранности. Мы счастливчики!» - отметили в сообществе.

Данная цепочка могла скреплять равноплечные фибулы или крепиться к фибуле только одним концом. Второй конец, в таком случае, служил для подвешивания бытовых предметов: нож, костяной гребень, копоушка и прочее. Длина цепочки составляет около 60 сантиметров, на концах - бронзовое и серебряное колечки.

В сообществе добавили, что такие предметы убора характерны для скандинавской или североевропейской культурной традиции.

Напомним, в этом году псковские археологи в десятый раз собрались для продолжения своих исследований на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе. Летняя полевая археологическая школа продлится с 15 июля по 15 августа. Ярким событием десятой экспедиции стал фестиваль «Историческая лаборатория», который состоялся в деревне Горожане с 26 по 27 июля.

Эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.