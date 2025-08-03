Двухсотую находку сезона показали псковские археологи. ФОТО

Двухсотую находку сезона показали псковские археологи, объект найден в рамках летней полевой археологической школы «Горожане» в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: группа «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»
В прошлом сезоне участники летней полевой археологической школы «Горожане» нашли в Новосокольническом районе крючок для крепления обмоток.
В научной литературе существует и другое мнение на находку. Возможно, это была рыболовная блесна.
В этом сезоне археологам удалось найти фрагмент аналогичного предмета. Он стал двухсотой находкой сезона.
Напомним, в этом году псковские археологи в десятый раз собрались для продолжения своих исследований на территории поселения Горожане в Новосокольническом районе. Летняя полевая археологическая школа продлится с 15 июля по 15 августа. Ярким событием десятой экспедиции стал фестиваль «Историческая лаборатория», который состоялся в деревне Горожане с 26 по 27 июля.
Эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.